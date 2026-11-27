1621 년 첫 추수감사절에 관한 직접적인 기록은 단 하나뿐입니다. 당시 현장에 있었다고 주장한 25 살 남성이 쓴 편지 한 통으로, 담긴 내용도 제한적입니다. 미국 학생들은 오랫동안 필그림으로 불리는 영국 이주민들과 아메리카 원주민들이 평화롭고 우호적인 분위기에서 함께 식사를 나눴다고 배워왔습니다. 하지만 추수감사절의 역사는 지난 몇 세대에 걸쳐 상당히 달라졌습니다. 자세한 소식 전해 드립니다. (취재: 도라 메쿠아르 기자)