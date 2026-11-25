도널드 트럼프 대통령은 24일 공개된 미국 ‘뉴욕포스트’ 신문과의 백악관 인터뷰에서 집권 1기 당시 김정은 위원장과 주고받았던 친서 교환에 대해 “당장이라도 다시 시작될 수 있다”며 “지금은 이뤄지지 않고 있을 뿐”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 친서 교환이 재개되면 핵 문제에 관한 것이 될 것이라고 밝혔지만, 북한에 새 친서를 보낼 계획이나 구체적인 접촉 일정은 언급하지 않았습니다.

또 최근 김 위원장과 편지를 주고받았느냐는 질문에는 “최근에는 아니다”라며 “우리는 다른 현안들로 바빴다”고 답했습니다.

이어 김 위원장이 핵무기를 보유하게 된 것은 빌 클린턴 전 대통령이 이를 막지 않았기 때문이라고 주장했습니다.

또 자신이 처음 취임했을 당시 북한은 큰 문제이자 위협이었지만 지금은 잠잠해진 것 같다며, “김 위원장과 매우 잘 지낸다”고 덧붙였습니다.

“김정은이 무시한 것 아냐…만날 시기 올 것”

트럼프 대통령은 지난주 아시아 순방을 앞두고 김 위원장이 자신의 접촉 시도를 외면했다는 보도도 부인했습니다.

뉴욕포스트는 ‘트럼프 대통령이 김 위원장에게 편지를 보냈지만 유엔 주재 북한 대표부가 이를 열어보지도 않은 채 돌려보냈다’는 월스트리트저널 보도를 언급하며 김 위원장이 실제 접촉을 거절했는지 물었습니다.

이에 트럼프 대통령은 “아니다. 그는 무시하지 않았다”고 반박했습니다.

그러면서 “(아시아태평양경제협력체 정상회의에) 많은 정상이 와 있었고, 우리가 만날 시기가 곧 올 것”이라며 “적절한 시기가 아니었을 뿐 매우 바쁜 이틀이었다”고 설명했습니다.

미 당국자 “회담 성사 노력 전혀 없어”…“공은 북한에”

트럼프 대통령이 향후 접촉과 회동 가능성을 거듭 열어둔 가운데 미 행정부는 최근 정상회담 추진설을 정면으로 부인한 바 있습니다.

미국 정부 당국자는 23일 미북 정상회담 추진 여부와 관련한 VOA의 질의에 “지난주를 포함해 현 행정부가 회담을 성사시키기 위해 기울인 노력은 전혀 없다”며 “공은 북한 측에 있다”고 밝혔습니다.

앞서 월스트리트저널은 21일 트럼프 행정부가 이번 순방을 계기로 미북 정상회담을 추진했으나, 북한이 미국이 받아들일 수 없는 조건을 제시해 성사되지 않았다고 보도했습니다.

다만 백악관은 북한 비핵화에 대한 기존 입장에는 변화가 없다고 밝혔다고 이 신문은 전했습니다.

앞서 지난 18일부터 19일까지 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열렸지만 이 기간 미북 정상의 회동은 이뤄지지 않았습니다.

트럼프 대통령은 19일 NBC 방송 기자와의 통화에서도 김 위원장과 “관계는 유지되고 있지만 만나지 않았다”며 “언젠가는 그 회담을 갖게 될 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령과 김 위원장은 트럼프 대통령의 첫 임기 당시 친서를 주고받았으며, 2018년 싱가포르와 2019년 베트남 하노이 정상회담에 이어 같은 해 6월 판문점에서 만났습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.