미국 정부가 도널드 트럼프 대통령의 최근 아시아 순방을 계기로 미북 정상회담을 적극 추진했다는 언론 보도를 부인했습니다. 그러면서 회담 성사 여부는 북한에 달려 있다는 입장을 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

미국 정부 당국자는 23일 미북 정상회담 추진과 관련한 VOA의 질의에 “지난주를 포함해 현 행정부가 회담을 성사시키기 위해 기울인 노력은 전혀 없다”고 밝혔습니다. 그러면서 “공은 북한 측에 있다”고 강조했습니다.

[미 정부 당국자] “There has been exactly zero effort from this administration to make a meeting happen, including last week. The ball is in their court.”

트럼프 행정부가 최근 아시아 순방 기간 미북 정상회담을 성사시키기 위해 막판까지 적극적으로 노력했다는 언론 보도를 정면으로 부인한 것입니다.

앞서 미국의 월스트리트저널은 21일 관련 논의에 정통한 관계자들을 인용해 트럼프 행정부가 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 추진했지만, 북한이 미국이 받아들일 수 없는 조건을 제시하면서 무산됐다고 보도했습니다.

북한이 구체적으로 어떤 조건을 제시했는지는 알려지지 않았습니다.

월스트리트저널은 미국 정부 내에서 미북 정상회담 성사를 위한 사전 조치로 한국전쟁 종전선언과 미북 연락사무소 개설 등의 방안이 논의됐다고 전했습니다.

또 북한을 공식적인 핵보유국으로 인정하지는 않으면서도 핵 프로그램 폐기를 요구하지 않는 성명을 발표하고, 그 대가로 북한에 핵실험과 미사일 시험을 제한하도록 요구하는 방안도 검토됐다고 보도했습니다.

월스트리트저널은 트럼프 행정부의 미북 정상회담 추진 노력이 지난해부터 이어졌다고 전했습니다.

트럼프 대통령이 기존 전화 연결망과 연락 채널을 통해 김 위원장과의 접촉을 시도했지만 응답을 받지 못했으며, 이후 김 위원장에게 친서를 전달하려는 시도도 북한 측의 거부로 무산됐다는 것입니다.

다만 월스트리트저널은 트럼프 행정부 관계자가 미북 정상회담 성사를 위한 움직임이 있었다는 보도를 부인했으며, 백악관도 북한 비핵화에 대한 기존 입장에는 변화가 없다고 밝혔다고 전했습니다.

한편 트럼프 대통령은 아시아 순방을 마치고 워싱턴으로 돌아오는 전용기에서 김 위원장과 만나지 못한 이유로 빡빡한 회담 일정을 들었습니다.

미국 NBC 방송 백악관 출입기자가 19일 공개한 전화 문답에 따르면, 트럼프 대통령은 앞서 가능성을 언급했던 김 위원장과의 만남이 왜 성사되지 않았느냐는 질문에 김 위원장과의 관계는 여전히 유지되고 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 “관계는 유지되고 있지만 우리는 만나지 않았다”며 “회의가 너무 많았다. 일정상 성사되기 어려웠을 것”이라고 말했습니다. 그러면서 “언젠가는 그 회담을 갖게 될 것”이라며 향후 김 위원장과의 회담 가능성을 열어뒀습니다.

지난 18일부터 19일까지 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열렸습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 이번 정상회의 참석을 계기로 미북 정상회동 가능성이 거론됐지만 결국 두 정상의 만남은 이뤄지지 않았습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다.