도널드 트럼프 미국 대통령은 이란전 예산을 차단하려는 민주당 움직임에 경고했습니다. 이란은 미국의 해상 봉쇄에 맞서 호르무즈 해협 통제를 한층 강화하고 있다고 주장했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일 늦게 공개된 ‘뉴욕포스트’ 신문과의 인터뷰에서 민주당이 내년 1월 의회를 장악한 뒤 이란에 대한 미군의 군사작전 예산을 끊으려 한다면 ‘완전한 승리’를 ‘패배’로 바꾸게 될 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 이란에 대한 미군의 군사작전 예산이 내년 1월까지 확보돼 있다고 밝혔습니다.

민주당 지도부인 척 슈머 상원 대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표는 중간선거에서 승리한 뒤 지난 9일 발표한 공동성명에서 유권자들이 민주당에 "이란에서의 무모한 선택적 전쟁을 중단하라"는 "분명한 위임"을 부여했다고 주장했습니다.

슈머 대표는 지난 6일 ‘뉴욕타임스’ 신문과의 별도 인터뷰에서 민주당이 어떻게 전쟁을 중단시킬 것인지에 대한 질문에 “의회의 예산 통제권”을 거론했습니다.

슈머 대표는 이것이 전쟁 수행을 위한 전쟁부의 예산을 차단한다는 의미냐는 질문에 “그렇다”라고 답했습니다.

이어 “건국의 아버지들은 국민이 원하지 않는 전쟁을 대통령이 벌이지 못하도록 의회에 예산 통제권을 부여했다”라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이번 인터뷰에서 이란의 핵무기 획득을 막는 것이 자신의 목표라는 점을 거듭 강조했습니다.

트럼프 대통령은 ‘뉴욕포스트’ 신문에 “나는 그저 이란이 핵무기를 보유하지 않기를 바랄 뿐”이라며 “나는 정권 교체에 찬성한 적도, 반대한 적도 없다”고 말했습니다.

그러나 트럼프 대통령은 지난 2월 이란에 대한 공격을 발표하면서 이란 국민에게 “여러분의 정부를 장악하라”고 촉구하며, 이것이 “몇 세대에 걸쳐 찾아올 유일한 기회”가 될 것이라고 말한 바 있습니다.

미군은 이란의 항구와 석유 터미널에 대한 해상 봉쇄를 유지하고 있습니다.

트럼프 행정부는 이 같은 봉쇄가 이란의 석유 수입을 차단하고, 이란이 호르무즈 해협을 상선에 개방하는 한편 핵 프로그램과 관련해 미국과 합의를 이루도록 압박하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

미군은 이달 초 해상 봉쇄를 지원하기 위해 이른바 ‘철의 관문 작전’을 공개했습니다.

이 작전은 이란이 육상 운송로를 통해 첨단 무기와 기타 물자를 수송하는 것을 차단하기 위한 것입니다.

한편 모하마드 레자 아레프 이란 부통령은 25일 대체 교역로가 확대됐다며 이란이 미국의 해상 봉쇄에 개의치 않는다고 주장했습니다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 아레프 부통령은 관계 당국에 항구에서 화물을 운송하는 트럭의 연료 부족 문제를 완화하기 위한 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

호르무즈 해협과 관련해 모하마드 아크라미니아 이란군 대변인은 이란군이 해협 내 통제를 “강화했다”고 밝혔습니다.

아크라미니아 대변인은 이달 들어 선박에 대한 공격이 증가하는 가운데 선박들이 이란군과 통항 문제를 조율할 것을 권고했습니다.

VOA 뉴스