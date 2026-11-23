도널드 트럼프 미국 대통령은 22일 이란이 지난 한주간 최근 1년여 만에 가장 많은 미사일과 드론을 발사했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스 소셜에 올린 글에서 “걱정하지 말라”며 “모두 격추됐고 아무런 피해도 없었다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 또 22일 폭스 뉴스와의 별도의 인터뷰에서 양측이 분쟁을 끝낼 합의에 도달하지 못한다면, 새해 이후 이란에 대한 공격을 재개할 의향이 있다고 말했습니다.

이란이 미국의 해상 봉쇄를 시험하기위해 준비하고 있다는 보도에 대한 질문에는 “그들이 그렇게 하길 바란다”며 “나머지 이란 해군처럼 모두 바다 밑바닥에 가라앉게 될 것”이라고 답했습니다.

미국은 올해 초 이란의 핵심 석유 수입원을 차단하기 위해 이란 항구를 오가는 모든 선박을 대상으로 해상 봉쇄 조치를 단행했습니다.

이란 국영 언론은 이란이 이 봉쇄를 시험할 수 있다고 시사해 왔지만, 이란이 봉쇄를 돌파하기 위해 조직적인 시도를 계획하고 있는지는 아직 확인되지 않았습니다.

이란 외무부는 23일 미국의 봉쇄를 “용납하지 않을 것”이라고 밝혔습니다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “미국이 경제 제재와 경제 봉쇄, 해상 봉쇄라는 이름으로 내놓은 조치는 의심할 여지 없이 이란에 대한 군사적 침략 행위에 해당한다는 점을 명심해야 한다”고 말했습니다.

미국의 봉쇄 조치와 더불어, 지난 2월 말 이란에 대한 미국과 이스라엘의 공격이 시작된 이후 호르무즈 해협의 선박 운항은 상선을 겨냥한 이란의 위협과 공격으로 차질을 빚어 왔습니다.

미국은 해군 전력을 투입해 이 지역을 지나는 선박들을 호위하며, 역내 다른 국가들의 석유와 주요 원자재가 해협을 통해 원활히 수송될 수 있도록 힘써 왔습니다.

VOA 뉴스