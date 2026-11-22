도널드 트럼프 미국 대통령이 22일 이란과의 협상이 타결되지 않을 경우 새해 이후 군사 공격을 명령할 가능성이 있다고 경고했습니다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란이 미국과의 협상을 지연시키면서 적대적인 행동을 강화하고 있다고 비판했습니다.

트럼프 대통령은 “이란은 미국 선거 이전보다 더 공격적으로 변했다”며 이란 협상단을 “능숙하게 말을 돌리는 사람들”이라고 표현했습니다. 이어 “그들은 끊임없이 말만 할 뿐이며, 그들이 하는 말은 모두 헛소리”라며 현재 진행 중인 외교 협상에 강한 불신을 드러냈습니다.

미국은 현재 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 충돌 속에서 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 유지하고 있습니다.

트럼프 대통령은 미국과 이란 사이의 상호 군사 공격이 계속될 것으로 예상하면서, 이란이 미국의 해상 봉쇄에 도전할 경우 강력하게 대응하겠다고 경고했습니다.

특히 이란군이 봉쇄를 돌파하려 할 가능성에 대해 “그렇게 하기를 바란다”며 “그들은 나머지 이란 해군처럼 모두 바닷속에 가라앉게 될 것”이라고 말했습니다.

한편 최근 이란 여러 도시에서 반정부 시위가 다시 확산하는 가운데, 트럼프 대통령은 시위대에 전하고 싶은 메시지를 묻는 질문에 “계속 시위하라(Keep protesting)”고 답했습니다.

VOA 뉴스



