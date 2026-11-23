미국은 23일 기존 제재를 회피하기 위해 이란 기업의 금융 거래를 지원하는 기업과 개인을 겨냥한 제재를 발표했습니다.

미국 국무부는 이번 신규 조치에 이란과 홍콩, 튀르키예, 아랍에미리트에 있는 환전업체와 위장회사, 그리고 이들 조직과 연계된 개인들에 대한 제재가 포함된다고 발표했습니다.

토미 피곳 국무부 대변인은 성명에서 이들 네트워크가 여러 국가와 관할권에 걸쳐 수천 개의 유령회사 페이퍼 컴퍼니와 위장회사를 이용해 이란 정부와 연계된 고객들을 대신해 거액의 자금을 이동시키고 있다고 지적했습니다.

그러면서 미국은 이란 정권이 미군과 동맹국, 국제 안보를 위협하는 데 필요한 자원을 확보하지 못하도록 모든 외교적·경제적 수단을 계속 동원할 것이라고 강조했습니다.

이번 제재 대상에는 이란 기업인 '라흐바르 바자르가니 네심 바하란 케슘'이 포함됐습니다.

미국 재무부는 이 회사가 이란의 환전업체 및 이들과 연계된 위장회사들과 긴밀히 협력하면서, 이란의 사르마예 은행 고객들을 대신한 금융 거래를 지원했다고 밝혔습니다.

이 은행의 고객 가운데는 주요 이란 석유화학 기업들도 포함돼 있습니다.

또 다른 제재 대상인 아랍에미리트 두바이 소재 '로버스트 트레이딩'은 자체적으로 미국의 제재를 받고 있는 이란 소재 구리 기업의 대금 결제를 지원한 것으로 지목됐습니다.

최근 미국 행정부 당국자들은 제재와 함께 이란 경제에 대한 압박을 강화하고 있다고 강조해 왔습니다.

여기에는 이란을 오가는 선박에 대한 해상 봉쇄 조치도 포함됩니다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 성명에서 이란 경제가 심각한 위기에 빠졌으며, 이란 지도부가 당황하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 이란의 그림자 금융 시스템은 파산 상태에 놓인 정권이 의존하는 마지막 금융 생명줄이라고 지적했습니다.

VOA 뉴스