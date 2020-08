인도 “송환할 북한 국적 노동자 없어”

인도 정부는 유엔 안보리 결의 2397호 8항에 따라 송환할 북한 국적 노동자가 한 명도 없다고 보고했습니다.

인도는 지난달 22일 안보리 대북제재위원회에 제출해 이번 주 공개된 노동자 송환 최종 이행보고서에서 이같이 밝혔습니다.

내무부 자료에 따르면 인도 내에서 취업 비자로 일하는 북한 국적자가 한 명도 없다는 겁니다.

다만 인도 정부는 과거 송환된 북한 노동자가 있는지 등의 추가 정보는 제공하지 않았습니다.

[노동자 송환 이행보고서] “As per the data available from the Ministry of Home Affairs of the Government of India, no nationals of the Democratic People’s Republic of Korea are working in India on employment visas.”

이어 2397호 이행과 관련해, 1946년 제정된 국내 외국인법 관련 규정에 따라 불법 체류 외국인을 확인해서 추방할 수 있다는 점을 명시했습니다.

인도 정부는 앞서 작년 8월 제출한 노동자 송환 이행 중간 보고서에서도 관할권 내 취업 비자를 소유한 북한 노동자가 한 명도 없다고 밝힌 바 있습니다.

VOA뉴스 지다겸입니다.