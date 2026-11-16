사우디, 예멘 내 연합군 지휘관 교체…전황 악화 속 지휘부 개편

사우디아라비아가 16일 국제사회의 인정을 받는 사우디 주도 연합군사령관을 교체했습니다.

이란의 지원을 받는 후티 반군이 전략적 해상 통로인 바브엘만데브 해협 인근의 새로운 지역을 장악한 가운데 이뤄진 조치입니다.

사우디 국영 언론은 왕실 칙령을 인용해 파드 빈 하마드 빈 압둘아지즈 알 살만 중장이 2014년부터 맡아온 연합군 사령관직에서 해임됐으며, 국방부 고문으로 자리를 옮겼다고 보도했습니다.

사우디 국영 통신(SPA)은 파야드 빈 하메드 빈 라카드 알루와일리 장군이 2015년 창설된 연합군의 새 사령관으로 임명됐다고 전했습니다.

이런 가운데 사우디가 주도하는 예멘 주둔 연합군은 16일 이란의 지원을 받는 후티 반군이 메카와 리야드 지역을 향해 발사한 무인기 2대를 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.

연합군 대변인 투르키 알말리키 대령은 무인기 2대가 모두 격추됐다고 말했습니다.

연합군은 하루 전에도 메카 지역에서 무인기 2대, 메디나 지역에서 1대를 각각 요격해 파괴했다고 발표했습니다.

이번 사태는 예멘 정부군과 동맹 무장세력이 주요 해상 운송로인 바브엘만데브 해협 주변 지역에서 영토를 상실한 지 하루 만에 발생했습니다.

예멘 정부는 지난달 탈환했던 두밥시 공항과 바브엘만데브 해협 인근, 그리고 타이즈 서쪽 지역에서 후퇴했다고 인정했습니다.

예멘 정부군과 동맹 무장세력은 10월 5일 '예멘의 여명 작전(Operation Dawn of Yemen)'을 개시한 뒤 해당 지역을 장악했습니다.

예멘군 대변인 마지드 압둘라 알나질리 대령은 남부와 남서부 전선에 배치된 정부군 병력이 '재배치'됐다고 밝혔습니다.

알나질리 대변인은 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 “해당 지역에 주둔하던 부대의 재배치와 병력 재전개는 작전 상황에 대한 평가를 토대로 작전 구역을 재조정한 데 따른 것”이라며 “이는 현재의 위협과 작전 목표의 우선순위를 고려한 조치”라고 설명했습니다.

그는 정부군이 예멘에서 세 번째로 큰 도시인 타이즈를 포위하고 있는 후티 반군을 몰아내기 위해 교전 중이라고 밝혔습니다

후티 반군은 지난2015년부터 타이즈를 포위하고 있으며, 국제사회의 인정을 받는 예멘 정부의 임시수도인 아덴을 포함해 도시로 연결되는 주요 도로를 차단하고 있습니다.

후티 반군이 운영하는 언론은 반군이 새로 장악했다고 주장하는 두밥 공항과 바브엘만데브 해협 주변 지역의 사진을 공개했습니다.

공개된 사진에는 불에 타거나 파괴된 군용 차량과 픽업트럭을 타고 해당 지역을 순찰하는 후티 대원들의 모습이 담겼습니다.

한편, 후티 반군은 16일 사우디 주도 연합군이 수도 사나에서 무인기 공격을 감행해 민간인들을 타격했다고 비난했습니다.

후티 반군 보건부 대변인 아니스 알아스바히 박사는 어린이 1명이 숨지고 민간인 7명이 다쳤다고 주장했습니다.

그러나 후티 반군이 발표한 공격과 사상자 규모는 독립적으로 확인되지 않았습니다.

미국과 유엔은 후티 반군의 예멘 정부군과 사우디아라비아에 대한 공격이 역내 안보와 해상 교통에 위협이 된다고 밝혔습니다.

알나질리 대변인은 바브엘만데브 해협의 안전한 항행을 위해서는 역내 국가들과 국제사회의 공동 노력이 필요하다고 말했습니다.

VOA뉴스