사우디아라비아 동서 송유관 또다시 공격받아

사우디아라비아는 주요 석유 수송관 가운데 하나인 동서 송유관이 9일 공격을 받았다고 밝혔습니다. 앞서 두 달 전 드론 공격으로 이 핵심 석유 수출 경로의 가동이 중단된 바 있습니다.

사우디 에너지부 관계자는 이번 공격으로 화재가 발생했지만 신속하게 진화됐으며, 인명 피해나 송유관 운영에 차질은 없었다고 밝혔습니다.

현재까지 이번 공격이 자신들의 소행이라고 주장한 단체는 없습니다.

이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군은 최근 몇 주 동안 사우디아라비아의 석유 시설과 사우디 관련 선박에 대한 공격을 강화해 왔습니다. 후티 반군은 이러한 공격이 사우디아라비아의 봉쇄 조치와 지난 8월 예멘 수도 사나의 공항에 대한 공격에 대한 보복이라고 주장했습니다.

테러리스트 조직인 후티 반군의 야히야 사리 대변인은 9일 사우디아라비아가 “지난 24시간 동안” 예멘에서 103차례의 공습을 감행했다고 비난했습니다.

사리 대변인은 사우디아라비아가 예멘의 마리브, 사다, 호데이다, 타이즈, 라흐즈, 자우프 등 6개 주의 민간 시설을 공격했다고 주장했습니다.

사리 대변인은 이번 공습으로 민간인 사망자와 부상자가 발생했다고 주장했습니다. 하지만, 9일 사우디아라비아를 겨냥한 새로운 공격이 있었는지는 언급하지 않았습니다.

사우디아라비아의 동서 송유관은 걸프 지역의 동부 유전에서 생산된 원유를 홍해 연안의 얀부 항구까지 운송하는 역할을 합니다. 사우디아라비아는 호르무즈 해협에서 발생하는 해상 운송 차질과 선박 공격을 피해 원유를 세계 시장에 수출하기 위해 이 송유관에 의존해 왔습니다.

이 송유관은 지난 9월 10일에도 공격을 받아 파손됐습니다. 당시 공격이 자신들의 소행이라고 주장한 단체는 없었지만, 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군과 이라크 내 민병대가 배후로 지목됐습니다.

동서 송유관은 지난 9월 22일 가동을 재개했습니다. 이후 10월 6일 압둘아지즈 빈 살만 사우디아라비아 에너지부 장관은 동서 송유관을 통한 원유 수송량이 하루 580만 배럴에 도달했다고 밝혔습니다.

이런 가운데 주요 7개국(G7) 외교장관들은 중동 지역의 분쟁을 완화하고 주요 무역로의 안전을 확보하기 위한 방안에 대해 논의를 시작했습니다.

9일 프랑스 파리에서 열린 G7 외교장관 회의에서는 국제 교역로의 안전을 확보하고 해상 운송의 안전을 보장하는 문제가 핵심 의제로 다뤄졌습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 요한 바데풀 독일 외무장관과의 회담에서 항행의 자유를 보장하는 문제가 주요 의제 가운데 하나였다고 밝혔습니다.

독일 외무부는 9일 성명에서 “이번 논의의 핵심은 세계 에너지 교역에서 가장 중요한 해상 운송로 가운데 하나인 호르무즈 해협”이라고 밝혔습니다.

이어 “홍해의 안보 상황과 이 지역 무장단체들의 활동 역시 이러한 맥락에서 핵심적인 문제”라고 강조했습니다.

독일 외무부는 또 중동 지역의 분쟁이 격화할 경우 전 세계 에너지 공급에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

VOA 뉴스