후티 반군, 사우디 아람코∙송유관 시설 추가 공격 주장

이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군은 12일 사우디아라비아 수도 리야드에 있는 국영 석유회사 아람코의 시설을 목표로 드론 공격을 감행했다고 주장했습니다.

후티 반군의 주장은 아직 따로 확인되지 않았습니다. 이번 공격은 지난 9월 이후 네 번째 공격입니다.

후티 반군은 또 별도의 공격을 통해 사우디아라비아의 동서 송유관에 있는 펌프 시설을 타격했다고 주장했습니다.

테러 조직인 후티 반군의 야히야 사리 대변인은 사회관계망서비스인 X에 올린 글에서 아람코 시설에 대한 공격이 성공했다고 주장했습니다.

사리 대변인은 또 12일 드론을 이용해 사우디아라비아 동서 송유관의 펌프 시설을 타격하고, 탄도미사일로 얀부 석유 시설을 공격했다고 주장했습니다.

후티 반군이 주장한 이번 공격과 관련해 사우디아라비아 정부는 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

다만 예멘 정부를 지원하는 사우디아라비아 주도 연합군은 12일 늦게 후티 반군이 발사한 드론 2대를 리야드 일대와 사우디아라비아 동부 지역에서 각각 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.

이번 공격이 사실로 확인될 경우, 이번 주 들어 사우디아라비아의 동서 송유관이 공격받은 두 번째 사례가 됩니다. 이 송유관은 페르시아만 연안의 사우디아라비아 동부 유전지대에서 생산된 원유를 홍해 연안의 항구도시 얀부로 수송하는 시설입니다.

사우디아라비아는 호르무즈 해협의 해상 운송 차질과 선박 공격을 피해 원유를 세계 시장으로 수출하기 위해 동서 송유관에 의존해 왔습니다.

후티 반군은 또한 12일 예멘 국경 인근에 위치한 하미스 무샤이트 공군기지를 탄도미사일로 공격하고, 사우디아라비아 나즈란주의 샤루라 공항에 있던 군용 수송기를 드론으로 타격하는 등 두 건의 추가 공격을 감행했다고 주장했습니다.

로이터 통신은 6명의 유럽 당국자를 인용해, 사우디아라비아가 유럽연합(EU)에 미국을 따라 후티 반군을 테러 조직으로 지정할 것을 촉구하고 있다고 12일 보도했습니다.

사우디아라비아는 후티 반군의 공격에 맞서 국제사회가 인정하는 예멘 정부를 지원해 온 9개국 연합군을 이끌고 있습니다.

미국과 유엔은 예멘에서 후티 반군의 세력 확대가 예멘과 사우디아라비아는 물론 해상 운송에도 위협이 되고 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스