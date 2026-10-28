후티 반군, 아덴 공항 또다시 공격

후티 반군이 발사한 미사일 두 발이 28일 예멘 아덴 국제공항에 떨어졌습니다. 이란의 지원을 받는 후티 반군은 공격에 앞서 공항에서 대피하라고 경고했으며, 부상자는 보고되지 않았습니다.

예멘 정부 관리들은 로이터 통신에 이번 공격 이후 항공 운항이 중단됐다고 밝혔습니다.

후티 반군의 군 대변인은 이날(28일) 소셜미디어 엑스(X)에 올린 게시물에서 예멘 정부에 무기를 수송하는 사우디아라비아 군 화물기가 공항에 있었다고 주장했습니다. 후티 반군은 아덴의 민간 공항을 군사 목적으로 사용하지 말라고 경고해 왔습니다. 사우디 관리들은 아직 입장을 밝히지 않았습니다.

이번 공격은 이달 들어 후티 반군이 아덴 공항을 공격한 다섯 번째 사례입니다.

이번 공격은 리마 빈트 반다르 주미 사우디아라비아 대사인 리마 빈트 반다르 공주가 후티 반군 격퇴를 위한 국제 연합체 구성을 촉구한 지 하루 만에 이뤄졌습니다. 미국이 테러단체로 지정한 후티 반군은 사우디아라비아와 국제적으로 인정받는 예멘 정부에 대한 공격을 강화해 왔습니다.

예멘 관리들에 따르면 후티 반군은 지난 7일 카이로발 민간 항공편이 도착하기 불과 몇 분 전에 탄도미사일과 드론으로 공항 활주로를 공격했습니다.

예멘 내전은 9월 초 이 테러단체가 예멘의 홍해 해안선 전체를 장악하고, 아덴 북쪽에 있는 예멘 제3의 도시 타이즈와 그 주변 지역을 차지하면서 격화했습니다.

미국과 유엔은 후티 반군의 움직임과 선박 공격이 역내 안보와 해상 항행에 위협이 된다고 밝혔습니다. 후티 반군은 사우디의 예멘 정부 지원과 사나 공항 공격에 대응해 사우디와 연계된 선박만을 겨냥하고 있다고 주장합니다.

예멘 정부는 28일 정부군이 후티 반군의 타이즈시 포위를 풀고 보급로를 열기 위해 교전 중이라고 밝혔습니다.

예멘 정부는 국영 사바 통신에 실린 성명에서, 이란이 후티 반군에 이른바 군사적·재정적·기술적 지원을 제공하고 있다며 이란을 규탄했습니다.

예멘 정부는 이란 정권의 이 같은 지원이 "전쟁을 부추기고 예멘 국민의 고통을 심화시키고 있다"며 그 책임이 이란 정권에 있다고 밝혔습니다.

하루 앞서 후티 반군은 탄도미사일로 리야드의 사우디 국방부를, 드론으로 아브하 국제공항을 겨냥해 아브하 공항의 항공 교통에 차질을 빚게 했다고 밝혔습니다.

후티 반군은 또 사우디아라비아의 나지란 공항과 하미스 무샤이트의 킹 칼리드 공군기지에 있던 군 수송기 두 대를 탄도미사일로 겨냥했다고 주장했습니다.

사우디 주도 연합군은 27일 후티 반군이 타이프와 리야드를 향해 발사한 탄도미사일들을 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.

9월 이후 사우디 공항과 석유 시설 등을 겨냥한 후티 반군의 미사일·드론 공격으로 최소 25명이 숨졌습니다.

닐 홉 주예멘 미국 대리대사는 28일 후티 반군의 전쟁 방식을 비판하며, 반군이 매설한 지뢰로 예멘 민간인들이 목숨을 잃고 있다고 비난했습니다.

사우디 수도 리야드에 주재하는 홉 대리대사는 후티 반군이 매설한 지뢰가 "앞으로도 오랫동안 예멘을 괴롭힐 것"이라고 말했습니다.

홉 대리대사는 X에 올린 영상에서 지난 10년간 예멘에서 지뢰로 인한 사상자가 1만1천800명이 넘으며, 거의 전부가 민간인이라고 밝혔습니다.

리마 미국 주재 사우디 대사는 또 국제사회가 후티 무장단체를 과소평가하고 있다고 경고했습니다.

리마 대사는 27일 뉴욕타임스 기고문에서 후티 반군의 위협이 사우디아라비아와 예멘을 넘어선다고 지적했습니다.

리마 대사는 "후티 반군에게는 한계선이 없다”며, “그들은 적이라 부르는 이들에게 어떤 해악도 서슴지 않는다”고 말했습니다. 이어 “10살밖에 안 된 학생들에게 '미국에 죽음을'이라는 구호를 외치게 하고, 수천 명의 아이들을 전투에 내보낸다”면서, “이러한 급진적 세뇌는 반드시 멈춰야 한다”고 강조했습니다.

리마 대사는 후티 반군을 이라크와 시리아의 이슬람 수니파 무장 세력 IS에 비유하며, 예멘인들이 주도하는 국가 연합체가 후티 반군을 물리칠 수 있다고 주장했습니다.

VOA 뉴스