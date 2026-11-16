미·중·러 정상회담 앞두고 러시아 -우크라이나 공방 격화

우크라이나가 지난 밤사이 러시아 본토와 러시아가 점령 중인 크림반도를 잇는 다리를 공격하는 등 대규모 드론 공격을 감행했습니다. 러시아는 이번 공격이 전쟁 발발 이후 최대 규모라고 주장했습니다. 우크라이나에서는 16일 러시아군의 공격으로 민간인 3명이 숨졌습니다.

러시아 국방부는 러시아 내 16개 지역과 크림반도, 흑해, 아조우해 상공에서 우크라이나 드론 1천336대를 격추했다고 밝혔습니다.

우크라이나는 크림반도를 연결하는 다리에 대한 공격과 관련해 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

러시아 남부 크라스노다르 지역 당국은 드론 공격으로 6명이 다쳤다고 밝혔습니다. 이 지역에는 우크라이나가 여러 차례 공격 대상으로 삼아온 일스키 정유공장이 있습니다.

또 유리 슬류사르 로스토프 주지사는 아조프시에서 드론 공격으로 3명이 부상했다고 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일 밤 우크라이나의 공격으로 러시아 전체 정유 능력의 절반 이상이 마비됐다고 주장했습니다. 다만 이 주장은 독립적으로 확인되지 않았습니다.

우크라이나 내 러시아 공격

러시아도 우크라이나에 대한 공격을 이어갔습니다.

드미트로 브리진스키 체르니히우시 군사행정 책임자는 텔레그램을 통해 “적군이 시내 기업 두 곳을 공격했다”며 이 공격으로 2명이 숨졌다고 밝혔습니다.

자포리자 지역 검찰은 자포리자시 호르티츠키 지구에서 러시아군의 드론 공격으로 64세 여성 1명이 숨지고 2명이 다쳤다고 밝혔습니다.

이번 공격으로 기반시설 한 곳이 파괴되고 차량 여러 대가 크게 파손됐습니다. 미하일로 세미킨 자포리자주 주지사 권한대행은 시내 프레오브라젠스키 다리의 차량 통행이 전면 통제됐다고 밝혔습니다.

한편 미국과 유럽연합(EU) 전체 회원국을 포함한 38개국의 원자력 안전 규제 당국은 16일 러시아가 우크라이나의 전력망을 계속 공격하면서 올겨울 원자력 사고 발생 위험이 높아지고 있다고 경고했습니다.

원자력 규제기구 두 곳을 이끄는 페르 스트란드는 ‘로이터’ 통신에 “원자력 사고 발생 위험이 가장 높은 시기는 분명 올겨울이 될 것”이라고 말했습니다.

젤렌스키 "미국, NATO 가입과 돈바스 철수 연계 제안"

양국의 공격은 지난주 아랍에미리트 아부다비에서 미국과 우크라이나, 러시아 간 협상이 진행되는 동안과 이번 주 중국 선전에서 열릴 예정인 미국과 중국, 러시아 정상 간 첫 3자 회담을 앞두고도 이어지고 있습니다.

이런 가운데 젤렌스키 대통령은 지난 14일 공개된 기자들과의 대화에서 미국 협상단이 아부다비 회담에서 “우크라이나가 NATO에 가입할 수 있다면 동부 돈바스 지역에서 철수할 의향이 있느냐”는 내용의 새로운 질문을 제기했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 영토를 포기하지 않겠다는 입장을 거듭 확인했습니다. 다만 안보 보장과 강력한 군대를 유지할 수 있는 충분한 재정 지원, 전후 재건 자금이 제공된다면 이 문제를 국민투표에 부칠 가능성은 있다고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 대통령의 사위이자 미국 특사인 재러드 쿠슈너는 12일 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을, 아일랜드 더블린에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 각각 만난 뒤 소셜미디어 X에 미국 협상단이 “양측의 우려를 이해하고 가능한 해결책을 모색하며 향후 협상의 방향을 설정하는 데 의미 있는 진전을 이뤘다”고 밝혔습니다.

쿠슈너는 또 전쟁을 항구적으로 끝내기 위해서는 “신뢰할 수 있는 안보 보장과 충돌 방지 체계, 양측의 상호 긴장 완화 약속이 필요하다”고 강조했습니다. 그러면서 “여전히 상당한 입장 차이가 남아 있지만, 지금까지 이뤄진 진전에 고무돼 있다”고 덧붙였습니다.

EU “휴전이 우선”

16일 벨기에 브뤼셀에서 회동한 유럽연합(EU) 외무장관들은 우크라이나 전쟁이 끝나기 전에 유럽의 안보 체제를 재편하려는 러시아의 시도를 거부했습니다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 회의에 앞서 “지금 상황의 본질을 흐려서는 안 된다. 지금 우리에게 필요한 것은 휴전”이라고 강조했습니다. 이어 “하지만 현재 휴전의 조짐은 보이지 않으며, 오히려 러시아가 긴장을 높이고 있다”고 말했습니다.

요한 바데풀 독일 외무장관도 “유럽에는 이미 안보 체제가 마련돼 있으며, 새로운 체제가 필요하지 않다”고 밝혔습니다.

장노엘 바로 프랑스 외무장관은 이날 EU가 개인과 단체 등 145개 대상에 대한 추가 제재를 승인했다고 밝혔습니다. 이번 제재 대상에는 러시아 은행 약 50곳과 러시아 최대 온라인 유통업체 와일드베리스의 대표 타티야나 킴 등이 포함됐습니다.

한편 유럽 정상들은 지난주 아일랜드 더블린에서 열린 정상회의에서 향후 평화 협상에 참여할 유럽 측 협상팀을 구성하기로 했습니다. 협상팀에는 영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드 등 5개국의 안보보좌관들과 EU 고위 당국자들이 참여합니다.

VOA 뉴스