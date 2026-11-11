EU 추가 대북제재…노르웨이·우크라이나 등 10개국 참여

유럽연합(EU)이 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램에 관여한 개인과 기관 7곳을 추가 제재 대상으로 지정한 가운데, 노르웨이와 우크라이나 등 유럽 10개국이 이번 조치에 동참했습니다. 유엔 대북제재 회피와 위반에 관여한 세력에 대한 국제사회의 공조가 확대되는 모습입니다. 조진우 기자가 보도합니다.

유럽연합(EU)이사회는 지난달 단행된 EU의 대북 추가제재 조치에 대해 유럽국가 10개국이 동참했다고 밝혔습니다.

EU 외교안보정책 고위대표 명의로 지난 10일 발표된 성명에 따르면, 알바니아와 보스니아 헤르체고비나, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몰도바, 몬테네그로, 북마케도니아, 노르웨이, 세르비아, 우크라이나 등 10개국이 EU의 최근 대북제재 조치에 동참 의사를 밝혔습니다.

이들 국가들은 자국 정책을 EU의 이번 결정에 부합하도록 하겠다고 밝혔으며, EU는 이들 국가의 약속을 환영했습니다.

앞서 유럽연합은 지난달 12일 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램을 지원하고 유엔 대북 제재를 위반하거나 회피한 개인 3명과 기관 4곳을 독자 제재 대상으로 추가 지정했습니다.

당시 EU는 이번 제재가 북한과 러시아 간 군사·경제 협력 확대에 대응하기 위한 것이며, 북한 미사일의 러시아 내 사용을 지원하는 활동과 러시아 내 북한 노동자 고용, 양국 간 산업·상업 협력, 러시아산 석유의 대북 공급 등을 제재 사유로 밝혔습니다.

구체적으로는 북한의 국가항공우주기술총국 연구원이자 미사일총국 관계자인 리성진이 제재 명단에 포함됐습니다. EU는 리성진이 러시아에 파견돼 러시아군의 북한산 미사일 사용을 지원하는 기술자로 활동했다고 지적했습니다.

또 러시아 건설회사 사모레트 그룹의 최고경영자 안나 아키신나와 러시아 지주회사 블랙호스의 설립자 겸 회장 블라디미르 소콜로프도 제재 대상에 올렸습니다. EU는 사모레트 그룹이 러시아 블라디보스토크 건설 현장에서 북한 노동자를 고용했으며, 소콜로프는 북한과 러시아 간 산업 투자사업 등 양국의 상업과 산업 협력을 촉진했다고 설명했습니다.

제재 대상 기관으로는 사모레트 그룹과 블랙호스, 블랙호스의 자회사인 골든 어텀 아그로홀딩, 그리고 러시아에서 북한으로 정제유를 운송한 선박 '백양산 1호'를 운영하는 백양산해운회사가 포함됐습니다.

EU는 이번 추가 지정으로 자체 대북제재 대상이 개인 80명과 기관 25곳으로 늘었다고 밝혔습니다.

VOA뉴스 조진우입니다.