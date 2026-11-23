미국 반도체 기업 엔비디아가 23일 젠슨 황의 리더십과 잠재적인 국가안보 위험 우려에 대한 검토 끝에 이사회 만장일치로 황을 회장 겸 CEO에 복귀시키기로 결정했다고 발표했습니다.

엔비디아는 공식 성명을 통해 젠슨 황이 즉시 최고경영자직에 복귀하고 이사회에도 다시 합류할 것이라고 밝혔습니다.

이사회는 젠슨 황의 "솔직함과 회사를 이끄는 능력"에 만족한다는 입장을 밝혔습니다.

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 "이사회는 젠슨 황이 엔비디아를 이끌 적임자이며, 그의 복귀가 주주와 직원, 협력업체, 고객 모두에게 최선의 이익이 된다고 믿는다"고 말했습니다.

또한 이사회는 미국 정부 고위 당국자들과 협의한 뒤 황의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다는 결론을 내렸다고 밝혔습니다.

성명은 "이사회는 미국 정부 고위급 인사들의 의견을 청취했고 이를 토대로 황의 복귀가 국가안보에 어떠한 위험도 초래하지 않을 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다.

젠슨 황의 이번 복귀는 그가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심되는 여성과의 관계에 대한 보도와 엔비디아의 대중국 첨단 반도체 수출 제한 규정 준수 여부에 대한 조사가 확대되는 가운데 지난 12일 사임후 이뤄졌습니다.

젠슨 황은 복귀를 환영하면서 회사 이사회와 직원, 사업 협력업체들에게 감사의 뜻을 전했습니다.

그러면서 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 세계에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나인 엔비디아로 돌아와 회사를 이끌게 돼 영광"이라며 "가장 겸허한 자세와 새롭게 다진 헌신의 마음으로 이 책임을 받아들인다"고 말했습니다.

엔비디아 성명에 따르면 젠슨 황의 사임 이후 임시 최고경영자를 맡았던 콜레트 크레스는 최고재무책임자(CFO)직을 계속 수행하며, 존스도 이사회 의장직을 유지할 예정입니다.

트럼프 대통령, 젠슨 황 복귀 ‘환영’

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 황의 복귀가 엔비디아와 미국 경제에 중요하다며 이사회의 결정을 환영했습니다.

트럼프 대통령은 "엔비디아 이사회는 젠슨 황을 최고경영자직에 복귀시키는 올바르고 적절한 결정을 내렸다"며 "엔비디아뿐 아니라 미국 경제의 성공과 번영을 보장하기 위해 미국에는 젠슨 황의 리더십이 필요하다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또한 미국 정부는 황의 복귀가 국가안보에 위협이 된다는 증거를 발견하지 못했다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "미국 정부는 젠슨 황의 엔비디아 복귀가 국가안보에 어떠한 위험을 초래한다고 믿을 이유가 없다"고 밝혔습니다.

이어 토드 블랜치 미국 법무장관은 연방 당국에 황의 불법 행위를 입증할 증거가 없다는 사실을 확인했다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 젠슨 황을 "위대한 애국자이자 국가적 보물"이라고 평가하면서도, 엔비디아는 미국의 수출통제 규정 준수 여부에 대한 조사를 계속해야 한다고 촉구했습니다.

관련 의혹 조사 계속

황의 복귀에도 불구하고 엔비디아는 그가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 조사를 진행 중인 이사회 산하 독립위원회의 활동은 계속될 것이라고 밝혔습니다.

이 위원회는 독립적인 법률 자문을 맡을 변호인단을 선임했으며, 황도 조사에 전적으로 협조하겠다고 약속했습니다.

엔비디아는 성명에서 "현재 진행 중인 정부의 조사와 질의에도 협조할 것"이라고 밝혔습니다.

또한 새로 설립한 국가안보 및 수출통제위원회가 무역 관련 규정 준수와 국가안보 위험을 감독할 것이라고 설명했습니다.

엔비디아는 회사 전반의 규정 준수 체계를 강화하기 위해 최고준법책임자(CCO)를 임명할 계획이며, 현재 진행 중인 정부 조사에도 계속 협조할 방침입니다.

엔비디아는 전 세계 초지능(SI, 일반적으로 인공지능 AI로 불리는) 시스템들과 데이터센터에 사용되는 첨단 반도체를 공급하는 미국의 대표적인 반도체 기업입니다.

미국 정부는 첨단 반도체 기술이 중국의 군사 역량 강화에 활용될 수 있다는 국가안보 우려를 이유로 일부 고성능 반도체의 중국 수출을 제한해 왔습니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 2025년 12월 엔비디아가 미국 정부에 25%의 수수료를 지급하는 조건으로 승인된 중국 구매자들에게 H200 반도체를 판매할 수 있다고 발표했습니다.

엔비디아의 최첨단 블랙웰 반도체는 여전히 중국 수출이 금지돼 있습니다.

VOA 뉴스