미국 기술기업 엔비디아(NVIDIA)가 국가안보와 수출통제 준수 여부를 감독할 새로운 이사회 차원의 위원회를 설치했다고 밝혔습니다. 미국 정보 당국이 중국을 위한 간첩 활동을 한 것으로 의심하는 여성과 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)와의 관계가 보도된 이후 나온 조치입니다.

엔비디아는 17일 성명을 통해 신설된 상설 위원회가 회사의 국가안보 정책과 수출통제 준수, 국제 무역 위험 관리에 대한 이사회 차원의 감독을 담당할 것이라고 발표했습니다.

엔비디아는 3명으로 구성된 ‘국가안보∙수출통제 감독위원회’가 최소 분기에 한 차례 회의를 열고, 독립적인 전문가들과 협력해 회사의 보안과 국제 무역 규정 준수 조치를 강화할 것이라고 밝혔습니다.

엔비디아는 성명에서 “이 위원회는 수잔 노라 존슨 이사가 위원장을 맡고, 스티븐 C. 닐과 존 O. 다비리 이사가 위원으로 참여할 것”이라고 밝혔습니다.

이번 발표는 지난주 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 사임한 데 따른 것입니다.

황 전 CEO의 사임은 싱가포르에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 메가스피드 인터내셔널의 전 임원인 앨리스 황과 혼외 관계를 맺었다는 언론 보도가 나온 뒤 이뤄졌습니다.

미국 의원들과 언론 보도에 따르면, 미국 정보 당국은 이 여성 사업가가 중국 정보기관과 연계돼 있을 가능성을 의심하고 있습니다.

메가스피드 인터내셔널은 또 첨단 엔비디아 반도체 칩을 중국으로 우회 반출한 의혹도 받고 있습니다. 이는 미국의 수출통제 규정을 위반하는 행위입니다.

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 17일 회사가 기술 혁신을 지원하는 동시에 국가안보를 지키기 위해 정부와 업계 파트너들과 협력하는 데 전념하고 있다고 밝혔습니다.

존스 의장은 “우리는 지속적인 기술 혁신을 지원하면서 국가안보를 지키기 위해 우리가 동원할 수 있는 모든 수단을 활용하는 강력한 체계를 구축하고 발전시키도록 정부와 업계 파트너들과 건설적으로 협력하는 데 전념하고 있다”고 말했습니다.

한편 도널드 트럼프 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 사진 촬영 행사 중 관련 질문을 받고, 엔비디아가 새 위원회를 설치하기로 한 결정을 환영했습니다.

트럼프 대통령은 “훌륭한 기업”이고 “훌륭한 생각이다”라고 말했습니다.

엔비디아의 첨단 반도체 칩은 일반적으로 인공지능(AI)이라고 알려진 초지능(SI) 시스템과 데이터센터에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 그러나 민감한 미국 기술을 보호하기 위한 미국의 수출 제한 조치에 따라 이들 칩의 중국 판매는 여전히 규제를 받고 있습니다.

VOA 뉴스