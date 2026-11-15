메가스피드 “앨리스 황, 지난해 퇴사”…엔비디아 파문 속 내부 조사 착수

싱가포르에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 메가스피드 인터내셔널은 15일 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 관계로 미국의 국가안보 우려를 불러일으킨 중국인 사업가 앨리스 황이 지난해 회사를 떠났다고 밝혔다고 AP 통신이 보도했습니다.





첨단 엔비디아 칩을 중국 기업들에 불법 이전했다는 의혹으로 조사를 받고 있는 메가스피드는 또한 외부 변호인단이 주도하는 자체 내부 조사에 착수한다고 발표했습니다.





메가스피드는 AP 통신에 자사가 “합법적이고 적법한 사업”을 운영하고 있으며, 자사의 사업과 공급망, 글로벌 운영에 관해 “검증 가능한 증거로 뒷받침되지 않는” 주장을 담은 언론 보도들을 인지하고 있다고 밝혔지만 구체적인 의혹에 대해서는 언급하지 않았습니다.





회사는 이메일 성명을 통해 “철저한 내부 조사를 수행하기 위해 외부 법률 자문단을 선임했다”고 말했습니다.





성명은 이어 앨리스 황이 “2025년 8월 30일 자로 메가스피드를 떠났으며 현재 회사에서 어떠한 역할도 맡고 있지 않다”며, “메가스피드는 황 씨의 개인적이고 사적인 사안에 대해서는 논평하지 않는다”고 덧붙였습니다. 앨리스 황은 중국어 이름인 황러로도 알려져 있습니다.





엔비디아의 고객사이자 클라우드 파트너인 메가스피드는 미국의 수출 통제를 우회해 대량의 첨단 칩을 중국 기업들에 공급했다는 의혹으로 최근 몇 달간 미국 당국 등의 조사를 받아왔습니다.





이 회사는 지난해 12월 불법 칩 이전에 대한 “어떠한 증거도 없다”고 밝힌 바 있습니다.





싱가포르 정부는 지난 12일 메가스피드의 “서버 구매와 관련한 허위 신고” 가능성을 포함해 지난 2025년 2월 회사에 대한 조사를 개시했다고 밝혔습니다.





싱가포르 당국은 또한 당시 메가스피드의 CEO이자 이사회 의장, 그리고 핵심 실권자 가운데 한 명으로 지목된 앨리스 황에 대해서도 조사를 벌였습니다.





싱가포르 당국은 지난해 황 씨를 소환 조사하고 여권을 압수했습니다. 당국은 그녀가 회사 내 자신의 역할을 축소하기 위해 “부정확한” 정보를 제공했다고 의심하면서도, 범죄를 저질렀다는 증거가 불충분하다고 결론 내렸습니다.





앞서 뉴욕타임스는 미국 관리들이 앨리스 황을 엔비디아에 영향력을 행사해 첨단 칩이 중국에 더 쉽게 공급되도록 포섭된 중국 스파이로 의심했다고 보도했습니다.





조사가 강화되고 젠슨 황과의 연인 관계 보도가 주목을 받자, 엔비디아는 12일 그가 CEO 자리에서 물러난다고 발표했습니다.





다만 토드 블랜치 미국 법무부 장관은 12일 법무부가 앨리스 황이 중국 스파이인지 여부에 대해 결론을 내리지 못했다고 말했습니다.





도널드 트럼프 대통령 역시 그녀가 스파이인지 묻는 질문에 “아직 확인되었는지 모르겠다”고 답했습니다.





중국은 해당 의혹이 근거가 없다며 일축했습니다.





VOA 뉴스



