미국 의원들, 엔비디아에 대한 조사 강화

1993년 공동 창업 이후 처음으로 젠슨 황(Jensen Huang)이 아닌 다른 인물이 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)를 이끌게 됐습니다. 황 전 최고경영자(CEO)는 12일 자리에서 물러났습니다.

이런 가운데, 미국 정부 당국자들과 의원들은 간첩 의혹의 중심에 있는 싱가포르 기업과 엔비디아의 유착 관계에 관한 조사를 강화했습니다. 캘리포니아주 샌타클래라에 본사를 둔 엔비디아는 인공지능 시스템의 구축과 운영에 사용되는 반도체를 설계하고 공급하는 선도 기업으로, 시가총액은 약 4조 달러에 달합니다.

새로운 경영진

엔비디아는 12일 젠슨 황 CEO의 사임이 즉시 발효됐다고 밝혔습니다. 콜레트 크레스(Colette Kress) 최고재무책임자(CFO)가 재무 업무를 계속 맡으면서 CEO 대행을 겸하게 됩니다. 이사회는 정식 후임자를 선임하기 위해 회사 안팎에서 후보를 물색할 예정입니다.

황 전 CEO는 이사회 이사직에서도 물러났습니다. 이에 따라 오랫동안 이사로 활동했으며 과거 시놉시스(Synopsys) CEO를 지낸 하비 존스(Harvey Jones)가 이사회 의장직을 맡게 됐습니다.

2013년 엔비디아에 합류한 크레스는 12일 성명을 통해 “젠슨 전 CEO가 지난 33년 동안 구축한 놀라운 토대를 더 발전시키는 데 전념하겠다”고 밝혔습니다.

황 전 CEO는 12일 그가 또 다른 혼외 관계를 맺었다는 뉴욕타임스 보도가 나온 뒤 사임했습니다. 상대는 엔비디아의 킴벌리 파월(Kimberly Powell) 의료 부문 담당 부사장으로, 황에게 직접 보고하는 위치에 있던 인물입니다.

한편, 황 전 CEO는 지난 8일 직원들에게 보낸 이메일에서 “아내에게 충실하지 못했다”고 인정한 바 있습니다. 이는 뉴욕타임스를 비롯한 언론이 그와 싱가포르에 본사를 둔 기업 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원 앨리스 황의 관계를 보도한 뒤 나왔습니다. 미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보원일 가능성이 있다고 판단했지만, 중국 정부는 이런 주장을 부인하고 있습니다.

간첩 의혹과 대중국 반도체 수출

뉴욕타임스 보도에 따르면 미국 정보기관들은 앨리스 황이 중국 정부에 정보를 제공한 인물이며, 엔비디아의 첨단 반도체가 중국으로 유입되는 과정에도 관여했을 가능성이 있다고 의심하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 2025년 12월 엔비디아가 H200 프로세서를 중국 구매자들에게 수출할 수 있도록 허용하는 대신, 미국 정부가 수출액의 25%를 징수하겠다고 발표했습니다.

지난해 황 전 CEO의 설명에 따르면, 엔비디아의 중국 시장 점유율은 95%에서 0%로 떨어졌습니다. 그러나 로이터통신이 중국의 조달 공고와 건설 계약 등 150건이 넘는 문서를 검토한 결과, 미국의 수출 규제를 받는 엔비디아 반도체에 의존하는 30억 달러 이상의 시설과 사업 계획이 확인됐습니다. 이 금액에는 반도체 가격뿐 아니라 건설비와 전력 비용도 포함돼 있습니다.

수사

토드 블랜치 미국 법무장관 대행은 12일 기자회견에서 앨리스 황이 중국 간첩인지 아닌지를 법무부가 아직 판단하지 못했다고 밝혔습니다. 다만 미 연방수사국(FBI)가 “당연히” 관련 보도를 조사하고 있다고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 12일 공개된 팟캐스트 ‘스트레이트 슈터(Straight Shooter)’ 인터뷰에서 젠슨 황이 사임해야 했는냐는 질문에 “만약 그 여성이 간첩이었다면 그렇다”라며 “만약 간첩이 아니었다면 상황은 달랐을 수도 있다”고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 같은 날(12일) 소셜미디어 게시물에서 팀 쿡 전 애플 CEO가 황 전 CEO의 후임을 맡아야 한다고 밝혔습니다.

싱가포르 내무부는 12일 앨리스 황이 지난 2월 싱가포르를 떠났으며, 당국이 잠재적인 범죄 혐의를 조사한 뒤 재입국을 금지했다고 밝혔습니다. 다만 해당 조사는 간첩 혐의와는 관련이 없다고 밝혔습니다.

말레이시아 투자무역산업부는 13일 메가스피드의 말레이시아 자회사인 스피드매트릭스(Speedmatrix)가 반입한 인공지능 반도체가 다른 국가로 재수출됐는지 확인하기 위해 세관 당국과 협력하고 있다고 밝혔습니다. 메가스피드는 12일 미국의 수출 규정을 매우 엄중하게 준수하고 있다고 밝혔습니다.

미국 정부의 대응

스콧 베선트 미 재무장관은 13일 CNBC 방송과 인터뷰에서 메가스피드에 대한 제재 여부를 결정할 권한은 재무부가 아니라 상무부에 있다고 밝혔습니다. 베선트 재무장관은 재무부와 국무부, 전쟁부, 미국 무역대표부가 수개월 전부터 메가스피드를 수출통제 대상 목록에 올리도록 추진해 왔다고 말했습니다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령이 중국에 H100보다 상위 사양의 엔비디아 반도체를 제공해서는 안 된다는 점을 분명히 밝혔는데도 불구하고 (상황이 이렇게 된 데 대해) 좌절감을 느낀다”고 말했습니다.

팀 스콧 상원 은행위원장은 12일 소셜미디어 엑스(X)에 황 전 CEO와 하워드 러트닉 상무장관에게 의회에서 증언할 것을 요청하고 있다고 밝혔습니다. 스콧 위원장은 황 전 CEO가 자발적으로 출석하지 않을 경우 소환장 발부도 검토하겠다고 말했습니다.

한편, 공화당 소속 하원 3개 위원회 위원장은 황 전 CEO와 엔비디아의 팀 테터 법무 총괄 책임자에게 12월 1일과 2일 비공개 면담에 나오지 않으면, 소환장을 발부하겠다고 통보했습니다.

VOA 뉴스