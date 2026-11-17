이란이 바레인과 호르무즈 해협의 해상 운송을 겨냥한 공격을 재개한 가운데, 미군 중부사령부(CENTCOM)는 추가 항공모함이 중동에 도착했다고 확인했습니다.

이에 따라 중동 지역에 배치된 미국 항공모함은 모두 3척으로 늘었습니다. 앞서 도착한 조지 워싱턴함과 조지 H.W. 부시함은 이란의 항구와 석유 터미널에 대한 미국의 해상 봉쇄 작전을 지원하고 있습니다.

미국은 최근 이란의 군수 물자 공급망을 차단하기 위해 육상 운송로와 카스피해 경로를 차단하는 새로운 봉쇄 조치도 발표했습니다.

중부사령부는 16일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 해당 항공모함의 중동 지역 배치 사실을 발표했으며, 이 내용은 ‘월스트리트저널(WSJ)’이 처음 보도했습니다.

중부사령부는 게시글에서 “항공모함 시어도어 루스벨트함(CVN-71)이 11월 15일 인도양을 항해하고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “이 항공모함은 예정된 배치의 일환으로 현재 중부사령부 작전 관할 지역에서 작전을 수행하고 있다”고 설명했습니다.

이번 배치는 미 해군 제5함대의 주요 거점인 바레인에 대한 이란의 공격이 재개된 가운데 이뤄졌습니다.

바레인 정부는 16일 자국 영토를 겨냥한 이란의 여러 차례 공중 공격을 자국 군이 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.

앞서 미군은 지난 13일 이란이 바레인을 향해 발사한 자폭 공격 드론 2대를 격추했다고 발표했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 12일 현재 미국은 이란과의 합의가 필요하지 않다며, 미군이 현 상태를 유지할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “미국은 이란과 합의할 필요가 없다”며 “그런 시절은 이미 오래전에 지났다”고 말했습니다.

이어 “우리는 수천억 달러에 달하는 이란 자금을 쥐고 있고, 그들의 해협(호르무즈 해협)도 장악하고 있다”고 주장했습니다.

이란은 긴장 고조에 경고를 보내면서 이란을 방어하겠다는 입장을 밝혔습니다.

VOA뉴스