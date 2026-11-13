미국 중부사령부, ‘바레인 내 미군 레이더 파괴’ 이란 주장 부인

미군은 13일 이란군이 새로운 공격을 감행한 이후 바레인 내 미군 레이더를 파괴했다는 이란의 주장을 부인하면서, 미군이 이란의 드론 두 대를 격추했다고 밝혔습니다.

이란 국영 매체는 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군이 호르무즈간주의 남부 항구도시 시릭에 있는 이란 통신탑에 대한 이른바 "공중 공격"에 대한 대응으로, 바레인에 있는 미군의 조기 경보 레이더를 표적으로 삼았다고 보도했습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 소셜미디어 X 게시물에서 "이슬람혁명수비대는 바레인을 향해 일방향 (자폭) 공격 드론 두 대를 발사했고, 두 대 모두 미군에 의해 격추됐다”며 “부상자나 피해는 없다"고 밝혔습니다.

중부사령부는 시릭 인근에서의 작전 수행에 대해서는 언급하지 않았습니다. 또한 시릭 연안에서 미군 드론을 파괴했다는 별도의 이란 주장에도 대응하지 않았습니다.

미군은 지난 7월 초 미국과 이란 간의 임시 휴전 협상이 결렬된 이후 이란 항구들과 석유 터미널들에 대한 해상 봉쇄를 단행해 왔습니다.

미국의 경제적 압박

스콧 베선트 재무장관은 13일 미국이 이란을 계속 "쥐어짤(압박)" 것이며 미국 정부는 이란에 경제적 생명줄을 제공하는 은행들과 여타 기관들에 추가 제재를 부과하는 것을 주저하지 않을 것이라고 경고했습니다.

이란에 대한 미국의 경제 제재를 이끄는 베선트 장관은 이란의 위협에 따른 미군의 조언으로 거처를 군기지로 옮겼다고 확인했습니다.

베선트 장관은 CNBC 방송에 "나는 겁내지 않을 것”이라며 “그들은 나를 향해 살해 협박을 개시했다"고 말했습니다. 이어 "그것은 우리가 시행중인 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’이 작동하고 있다는 것을 의미한다”면서, “이슬람혁명수비대는 벼랑 끝에 몰린 위험한 짐승과 같다"고 덧붙였습니다.

베선트 장관은 미국정부가 이란을 경제적으로 계속 고립시킬 것이라고 단언했습니다.

베선트 장관은 또 경제적 압박과 도널드 트럼프 대통령이 언급한 "현상 유지" 속에서 이란과 관련해 다음 조치가 무엇이냐는 질문에는 "그들은 결국 협상을 원하게 될 것”이라고 답했습니다.

그러면서 "결국 중력이 작용할 것이고 (피할 수 없는 현실의 무게), 이란인들에게는 길고 혹독한 겨울이 될 것"이라고 말했습니다.

베선트 장관은 또 미국이 호르무즈 해협 밖으로 원유를 반출하고 있다면서 “어떤 밤에는 분쟁 전 수준보다 더 많은 원유가 통과하고 있다”고 말했습니다.

한편 프랑스 파리에 본부를 둔 국제에너지기구(IEA)는 13일 중동 분쟁이 지난 2월 말 발발한 이후 공급이 수요를 초과하면서 글로벌 원유 생산이 공급 과잉으로 전환됐다고 밝혔습니다.

이 기구는 지난 10월 걸프 지역의 수출이 증가해 원유가 하락에 일조했다고 보고했습니다.

IEA는 2026년에는 하루 480만 배럴 감소하고, 2027년에는 하루 660만 배럴 반등해 평균 하루 1억 810만 배럴에 이를 것으로 전망한다고 보고했습니다.

또 해상 운송에 대한 지속적인 공격은 회복을 저해할 수 있다고 경고했습니다.

선박들에 대한 공격

이란의 이슬람혁명수비대는 13일 가스 운반선 한 척이 허가된 항로를 이용하지 말라는 경고를 무시한 뒤 해상 기뢰에 부딪혔다고 주장했습니다. 이란은 유조선 두 척도 지난 11일 기뢰에 부딪혔다고 주장했습니다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 지난 12일 아라비아만과 페르시아만에서 상선들을 겨냥한 일련의 공격으로 최근 선박 다섯 척이 이번 주에 공격을 받았다고 보고했습니다.

해사무역기구는 유조선 한 척이 12일 호르무즈 해협을 통과하는 동안 신원 미상의 발사체에 공격을 받아 피격되었다고 밝혔습니다.

이 기구는 또 바레인에 기반을 둔 합동 해사정보센터를 대신해 12일 인도 해운장관이 도미니카 프로스퍼리티 호로 확인한 유조선 한 척이 아랍에미리트 라즈알카이마 북서쪽 14해리 지점에서 엔진실에 신원 미상의 발사체에 피격되었다고 보고했습니다.

앞서 해사무역기구는 지난 11일 오만 당국을 인용해 NCC 파즈르로 확인된 선박이 오만 카사브 북쪽에서 공격을 받았으며 승무원들은 무사한 것으로 보고됐다고 밝혔습니다.

다른 두 차례의 공격은 지난 10일 발생했습니다. 첫 번째 공격에서는 유조선 한 척이 오만 리마 북동쪽 19해리 지점에서 신원 미상의 발사체에 피격되었습니다. 같은 날 또 다른 공격으로 후자이라 에너지로 확인된 유조선이 아라비아만에서 동쪽으로 항해중 신원 미상의 발사체에 피격됐고 이로 인해 다수의 사상자가 보고되었습니다.

이란은 자신들이 "허가되지 않은 항로"라고 주장하는 항로를 사용해 해협을 통과하는 해상 운송에 대해 정기적으로 위협하고 있습니다.

미국 중부사령부는 미군이 해협을 통제하고 수로를 통한 에너지 흐름을 원활하게 하고 있다고 말합니다.

VOA뉴스