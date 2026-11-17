도널드 트럼프 대통령은 17일, 이란이 미국 수도 워싱턴에서 이른바 ‘더티밤(dirty bomb)’을 터뜨릴 계획을 세우고 있다는 보도에 대해, 이란이 워싱턴을 공격한다면 “그 어떤 국가도 이전에 치른 적이 없는 대가를 치르게 될 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 마닐라에서 기자들에게 “그들은 제 정신이 아니기 때문에 우리는 이 문제를 매우 심각하게 받아들이고 있다”며 “현재 이를 조사하고 있다”고 말했습니다. 공격이 임박했느냐는 질문에는 “그렇지 않기를 바란다”고 답했습니다.

CNN 방송이 16일 보도한 이 기사는 익명의 미국 정부 관계자 7명을 인용해, 이란이 더티밤이나 화학무기를 이용해 미 행정부 고위 당국자들을 겨냥한 계획을 수립 중인 정황을 미국 정보 당국이 포착했다고 전했습니다.

익명의 관계자들은 이 계획이 공격이 임박했음을 시사하기 보다는 이란에 공격을 실행할 수 있는 선택지를 제공하는 것이라고 설명했습니다. 이들은 또 이란이 실제 공격을 수행할 인력을 확보했는지는 불분명하다고 말했습니다.

VOA는 이 보도를 독자적으로 확인하지 못했습니다.

백악관 대변인은 CNN에 보낸 성명에서 미국이 “모든 잠재적인 위협을 주시하고 있지만, 현재로서는 미국 본토에 대한 신뢰할 만한 위협은 없다”고 밝혔습니다.

더티밤은 재래식 폭발물을 이용해 방사성 물질을 퍼뜨리는 무기입니다. 핵무기와 달리 핵폭발을 일으키지는 않습니다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이 보도를 “조작된 언론 서사”라고 일축했습니다.

이어 미국이 이란에 대한 추가 공격을 위한 “언론적 명분을 마련”하기 위해 “근거 없는 주장을 조작하고 유포하고 있다”고 비난했습니다.

이란의 바레인 공격

미군은 17일 바레인을 향해 발사된 이란의 드론들을 요격했다고 밝혔습니다. 이는 이란이 지난 13일 이후 바레인을 상대로 감행한 세 번째 공격으로, 바레인 군 당국은 이를 “기만적인 이란의 공중 공격”이라고 규정했습니다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 드론이 레이더 시설을 타격했다는 이란 혁명수비대(IRGC)의 주장을 “거짓”이라고 일축했습니다.

CENTCOM은 소셜미디어 X에 올린 글에서 “오늘 IRG가 바레인을 향해 발사한 여러 대의 이란의 일방향 공격용 드론은 모두 요격됐으며, 미군 장비 피해나 미군 인명 피해는 없었다”고 밝혔습니다. 이어 “CENTCOM과 파트너군은 여전히 높은 수준의 경계 태세를 유지하고 있다”고 덧붙였습니다.

바레인 군은 성명을 통해 이란의 공중 공격이 목표물에 도달하기 전에 자국의 방공 체계가 이를 요격했다고 밝혔습니다.

바레인은 16일과 지난 13일에도 이란의 공중 공격을 요격했다고 밝혔습니다.

CENTCOM은 16일, 세 번째 항공모함인 USS 시어도어 루스벨트함이 중동에 도착했다고 확인했습니다. 미군은 현재 이란의 항구와 석유 터미널에 대한 해상 봉쇄를 시행하고 있습니다.

‘영원한 전쟁’은 없다

트럼프 대통령은 지난 12일 미국은 현재 이란과의 합의를 필요로 하지 않는다며, 미군이 현 상태를 유지할 것이라고 밝혔습니다.

JD 밴스 부통령은 16일 트럼프 대통령이 이란과의 분쟁이 영원히 지속되는 것을 용납하지 않을 것이라고 말했습니다.

밴스 부통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “대통령이 궁극적으로 어떤 결정을 내리든, 더 많은 것을 요구하고 전쟁이 무기한 계속되기를 바라는 사람들이 있을 것”이라고 말했습니다.

그러면서 “대통령은 이것이 영원한 전쟁이 되도록 내버려 두지 않을 것”이라며 “우리는 이것을 10년이나 15년이 되도록, 솔직히 말해 2년이라도 이어지는 것을 허용하지 않을 것”이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스