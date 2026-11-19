최근 이란이 워싱턴에서 ‘더티 밤(dirty bomb·방사능 폭탄)’ 폭발을 모의했다는 보도가 나온 가운데, 도널드 트럼프 대통령은 이란이 다른 선택지로 ‘가스’와 ‘생물학 무기’ 사용을 검토하고 있을 수 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 지난 18일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “우리가 핵무기 문제에서 이란을 차단했기 때문에, 이란이 가스와 생물학 무기를 살펴보고 있다는 징후가 있다”며 “좋은 일은 아니다”라고 말했습니다.

미국 수도 워싱턴 D.C.주민들이 이란의 공격 가능성을 우려해야 하느냐는 질문에는 “그렇게 생각하지는 않는다. 아니다”라고 답했습니다.

이어 “만약 그런 일이 발생한다면 우리는 그들을 완전히 제거할 것”이라며 “내가 약속하겠다”고 덧붙였습니다.

이란은 관련 보도를 “날조”라며 일축했습니다.

트럼프 대통령은 미국과 이란의 갈등과 관련해 새해에 어떤 변화가 있을 가능성도 언급했습니다.

트럼프 대통령은 “새해가 다가오고 있다”며 “1월 1일 이후 어떤 일이 일어나는지 지켜볼 것”이라고 말했습니다. 다만 구체적으로 어떤 변화가 예상되는지, 또 1월 1일이 어떤 의미를 갖는지는 설명하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열리는 중국과 러시아 정상, 시진핑 국가주석 그리고 블라디미르 푸틴 대통령과의 3자 회담을 앞두고 인터뷰를 진행했습니다.

트럼프 대통령은 이란과의 충돌을 끝내는 데 두 정상의 도움이 필요하지 않다고 밝혔습니다.

중국과 러시아가 이란과 협력하고 있을 수 있다는 관측에 대해서는 “그들이 무엇을 제공하고 있는지 정확히 알고 있다”며 “아주 보잘것없는 수준”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유를 막겠다고 단언하면서도, 자신의 후임 대통령 임기에도 효력이 유지될 수 있는 ‘지속 가능한’ 합의라면 여전히 협상에 열려 있다고 밝혔습니다.

한편 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 18일, 이란이 사찰단에 협조하지 않고 현장 검증도 허용하지 않고 있어 이란이 신고한 핵물질이 평화적 목적으로만 사용되고 있는지 확인할 수 없다고 밝혔습니다.

그로시 사무총장은 이란에 IAEA와 협력하고 사찰단의 복귀를 허용할 것을 촉구했습니다.

이에 대해 유엔주재 이란 대표부는 19일 성명을 통해 IAEA의 요구를 거부했습니다. 이란은 사찰을 통해 수집된 정보가 핵시설 보호 노력에 도움이 될 수는 있지만, 향후 이란에 대한 공격에 반드시 활용될 것이라고 주장했습니다.

이란 대표부는 성명에서 “국가 안보를 희생하면서까지 무조건적인 협력을 요구하는 국제적 의무는 없다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스