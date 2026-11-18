쿠웨이트와 바레인 당국은 18일 자국의 방공 시스템이 이란의 공중 공격을 요격했다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 긴장 고조가 역내 안보와 분쟁 해결을 위한 최근의 외교적 노력을 위협한다고 경고했습니다.

지난 13일 이후 세 차례에 걸쳐 이란의 무인기 공격을 받은 바레인은 18일 자국군이 “기만적인 이란의 공중 공격” 여러 건을 요격했다고 밝혔습니다.

쿠웨이트군도 소셜미디어 X에 올린 성명을 통해 18일 이른 아침 “적대적인” 이란의 드론 공격에 대응하고 이를 요격했다고 밝혔습니다.

쿠웨이트 외무부는 이번 공격이 “쿠웨이트의 안보와 안정에 대한 직접적인 위협이자 국제법 규정을 심각하게 위반한 행위”라고 밝혔습니다.

이란 국영 IRNA 통신은 이란군이 드론을 이용해 쿠웨이트의 알리 알 살렘 공군기지에 배치된 미군 패트리엇 방공 시스템과 드론·미사일 발사대를 공격했다고 주장했습니다.

이란은 또 역내 미군의 활동이 확대됨에 따라 이번 공격을 감행했다고 주장했습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 바레인을 상대로 한 지난 17일과 13일 공격과 관련해, 이슬람혁명수비대가 발사한 여러 대의 드론이 요격됐으며, 미군의 장비가 피해를 입거나 미군 인명이 다치지는 않았다고 밝혔습니다.

미국 국방부 당국자는 이어 VOA에 18일 발생한 공격은 미국의 국익에 아무런 영향을 미치지 않았다고 밝혔습니다.

미국과 이란 간의 중재 역할을 해온 카타르는 쿠웨이트와 바레인에 대한 이란의 “재개된 공격 행위”를 규탄하는 데 앞장섰습니다.

카타르 외무부는 성명에서 “이러한 공격이 계속되는 것은 긴장 억제 노력을 복잡하게 만들고, 역내 안보와 안정을 달성하기 위한 정치적·외교적 노력을 약화시키는 위험한 긴장 고조를 의미한다”고 밝혔습니다.

아랍에미리트(UAE)도 이번 공격을 규탄하는 한편, 17일 밤 호르무즈 해협을 통과하던 국영 에너지 기업 ADNOC 소속 유조선 한 척이 공격을 받아 승무원 1명이 실종되고 11명이 다쳤다고 밝혔습니다.

ADNOC는 자사 소속 선박이 공격받은 것은 8일 만에 이번이 두 번째라고 밝혔습니다.

사우디아라비아도 이번 공격을 규탄했습니다. 걸프협력회의(GCC)의 자셈 알부다이위 사무총장은 이번 공격과 아랍에미리트(UAE) 유조선에 대한 별도의 공격에 대한 책임이 이란에 있다고 밝혔습니다.

VOA뉴스