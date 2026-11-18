국제원자력기구, IAEA가 이란의 사찰 비협조로 인해 고농축 우라늄 등 이란이 보유한 핵물질이 평화적 목적으로만 쓰이고 있는지 확인할 수 없다고 경고했습니다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 18일 이란이 핵시설 사찰과 현장 검증에 충분히 협조하지 않고 있어, 이란이 신고한 핵물질이 계속 평화적 목적으로만 사용되고 있는지 확인할 수 없다고 밝혔습니다.

이란이 신고한 핵물질에는 고농축 우라늄 440kg이 포함돼 있습니다.

그로시 사무총장은 스위스 제네바에서 열린 IAEA 이사회에서 “이란이 신고한 핵물질과 핵시설의 현황 정보를 제공하고, IAEA가 현장 검증 활동을 수행할 수 있도록 해당 시설에 대한 접근을 허용하지 않는 한, IAEA는 이란이 신고한 핵물질이 평화적 핵 활동에서 다른 목적으로 전용되지 않았다고 결론 내릴 수 없을 것”이라고 밝혔습니다.

그로시 사무총장은 또 지난 2025년 6월 미국과 이스라엘의 이란 핵시설 공습 당시 공격을 받은 이란의 신고된 핵시설에 보관돼 있던 농축 우라늄의 소재를 IAEA가 추적하지 못하게 된 지 1년 반이 지났다고 밝혔습니다.

당시 분쟁 과정에서 이들 핵시설 가운데 최소 3곳이 공격을 받았습니다. IAEA는 이란의 부셰르 원자력발전소를 제외한 나머지 핵시설에 대해서는 사찰을 실시하지 못했다고 밝혔습니다.

이란은 2025년 6월 13일 이스라엘의 공습으로 시작된 이른바 ‘12일 전쟁’ 이후 IAEA 사찰단의 핵시설 접근 허용을 거부해 왔습니다.

IAEA는 당시 사찰단이 공습이 시작된 바로 그날 해당 핵시설들을 방문할 예정이었다고 밝혔습니다.

그로시 사무총장은 이란이 1970년 가입한 핵확산금지조약(NPT)에 따른 IAEA의 핵안전조치 활동을 수행할 수 있도록 사찰단의 복귀를 허용할 것을 촉구했습니다.

그로시 사무총장은 “상황이 심각하다”면서 “우리는 이란 측에 IAEA와 다시 협력에 나설 것을 요청하고, 또 호소하고 있다”고 말했습니다.

그로시 사무총장은 IAEA 사찰단의 복귀를 가능하게 하고, 향후 보다 포괄적인 합의를 위한 IAEA와 이란 간 신뢰를 구축할 수 있도록 단계적인 기술적 조치를 제안했습니다.

이란은 역내 분쟁이 끝날 때까지 IAEA 사찰단의 복귀를 허용하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.

이란의 유엔대표부는 지난 13일 “비정상적인 상황에서는 통상적인 핵안전조치 활동이 재개될 수도 없고, 재개되지도 않을 것”이라고 강조했습니다.

미국은 이란 정부에 IAEA 사찰단의 핵시설 접근을 다시 허용할 것을 촉구해왔으며, 핵 감시기구인 IAEA는 이란의 핵물질을 검증하고 핵시설에 접근할 수 없는 상황이 핵확산과 관련해 심각한 우려를 낳고 있다고 경고해 왔습니다.

VOA 뉴스