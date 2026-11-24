영국 재무부는 23일 공개한 ‘2026년 확산금융 국가 위험평가’ 보고서에서 2022년부터 지난해까지 진행된 ‘해머헤드’ 합동 수사 결과를 공개하며 일부 법인들이 북한의 제재 회피와 사이버 범죄에 연결된 정황을 확인했다고 밝혔습니다.

영국 재무부는 2021년 첫 보고서에서 북한 연계 선박의 영국 재보험 가입 사례 등을 들어 영국 금융망의 잠재적 악용 위험을 지적한 데 이어, 5년 만에 개정된 이번 보고서에서는 영국 등록 법인이 북한 제재 회피와 사이버 범죄 연루 인물들과 연결된 실제 수사 사례를 처음으로 제시했습니다.

확산금융은 핵과 생화학 등 대량살상무기와 운반 수단을 개발하거나 조달하는 데 쓰이는 자금과 금융 서비스를 뜻합니다.

‘해머헤드’ 수사서 의심 법인 4만3천여 곳 적발…북한 선박·라자루스 연계 확인

보고서에 따르면 영국 국가경제범죄센터(NECC) 주도로 파산청과 기업등록청, 국가범죄청(NCA), 금융행위감독청(FCA), 국세관세청 등이 참여한 해머헤드 작전은 영국 내 43개 주소지에 집중 등록된 의심 법인 4만3천여 곳을 적발했습니다.

이 가운데 상당수는 휴면 상태로, 실제 영업 활동은 거의 없거나 전혀 없었습니다.

이 법인들은 무역을 가장한 자금세탁과 투자·비자 사기, 대규모 온라인 사기에 쓰였고 법인 등록 비용은 주로 중국 본토와 홍콩에서 송금됐으며 자금은 중국 은행 계좌와 영국 전자화폐 업체를 거쳐 이동했습니다.

특히 영국 파산청 정보 분석 결과 일부 법인들이 북한의 제재 회피와 확산금융, 사이버 범죄와 연결된 것으로 드러났습니다.

이 네트워크와 연관된 한 법인 이사 겸 기업서비스 제공자는 유엔이 북한 선단과 연계된 선박의 소유주로 지목한 인물과 동일했고, 관련 법인 일부는 과거 대북 제재 회피와 북한 정권 배후 해킹 조직 라자루스의 탈취 자금 세탁에 연루된 인물들과 연결된 것으로 파악됐습니다.

영국 당국은 이번 작전으로 1만1천500곳 넘는 법인을 등록 말소 절차에 넘기고 법인 설립 대행업체 30곳에 집행 조치를 내렸으며 이 가운데 3곳을 폐쇄했습니다.

북한 IT 인력 위장 취업…가상자산 탈취도 사상 최대

보고서는 2021년 이후 북한의 확산금융 수법이 전통적인 은행망을 벗어나 원격 IT 인력 위장 취업과 가상자산 탈취로 빠르게 진화했다고 분석했습니다.

영국 재무부는 가짜 제3국 신분을 쓰는 북한 IT 인력이 유엔 제재를 위반해 정권 자금을 벌어들일 목적으로 현재 영국 기업들을 표적으로 삼고 있는 것이 “거의 확실하다”고 평가했습니다.

실제로 영국 금융제재이행청(OFSI)에는 북한 IT 인력 연루가 의심되는 제재 위반 신고가 늘고 있으며 기존에 중국에 집중됐던 북한 IT 인력의 주요 활동 거점이 러시아로도 확대됐습니다.

보고서는 별도 사례로 2024년과 2025년 미국 수사당국이 북한 IT 인력의 미국 기업 300여 곳 위장 취업을 도운 미국인 조력자를 적발·기소한 사건을 소개하며, 원격 채용이 확산금융 위험으로 직결되고 있다고 지적했습니다.

가상자산 탈취 규모도 급증했다고 평가했습니다.

보고서는 북한 연계 해킹 세력이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 지난해 2월 11억 파운드(미화 약 15억 달러) 탈취를 포함해 모두 약 20억 파운드(미화 약 28억 달러) 상당의 가상자산을 훔친 것으로 집계했습니다.

이어 올해 10월 세계 최대 거래량 가상자산 거래소에서 발생한 약 45억 파운드(미화 약 60억 달러) 규모의 사상 최대 탈취 사건 역시 블록체인 분석업체들의 초기 평가상 북한 연계 세력의 소행일 가능성이 크다고 전했습니다.

탈취된 가상자산은 해외 북한인 조직과 러시아·중국 내 장외거래 브로커, 중국어권 지하 금융망 등을 거쳐 현금화된 뒤 북한의 대량살상무기와 탄도미사일 개발 자금으로 흘러 들어간다고 보고서는 설명했습니다.

“북한·이란, 최대 국가 위협…영국 금융, 위험 노출”

이번 보고서 발표와 관련해 루시 리그비 영국 재무부 경제차관은 23일 의회 서면 성명에서 “북한과 이란이 여전히 국가 차원의 가장 중대한 확산금융 위협이며 영국 금융 부문의 위험도 여전히 높다”고 밝혔습니다.

이어 이같은 위험에 은행과 결제업체, 무역금융, 보험사, 법률·전문 서비스, 가상자산 사업자가 특히 노출돼 있다고 지적하고, 영국 법인 등록의 용이함 역시 계속 악용될 수 있다고 경고했습니다.

우크라이나 전장 북한 미사일서 영국산 부품도

한편, 보고서는 또 2024년 포괄적 전략 동반자 조약을 맺은 러시아가 확산금융의 핵심 조력자로 부상했다고 지목하며, 북한이 우크라이나 전쟁용 포탄과 미사일, 병력을 지원하는 대가로 유엔 제재를 위반한 러시아산 석유와 경제 지원을 받고 있다고 밝혔습니다.

아울러 러시아가 우크라이나 전장에서 사용한 북한산 KN-23·KN-24 단거리 탄도미사일 잔해에서 유도·제어·추진 장치용 영국산 및 서방산 부품이 상당 비율 발견됐다며, 영국 제조업체와 공급망 역시 확산금융 위험에 노출돼 있다고 강조했습니다.

영국 정부는 이에 대응해 기업등록청의 신원 검증과 법인 말소 권한을 강화하고 금융·무역 제재 집행 조직을 확대하는 한편 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가패널 종료 이후 출범한 11개국 다국적제재감시팀(MSMT)의 의장국을 맡는 등 국제 공조를 강화하고 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스