미국 법무부가 북한 해킹 조직이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 탈취한 11억 달러 상당의 가상화폐에 대한 몰수 절차에 착수했습니다. 지난달 29일 북한 해커들이 60억 달러가 넘는 가상화폐를 훔친 가운데, 미국 정부는 민간 업계와 공조해 지금까지 약 29억 달러 상당의 자산을 동결하거나 압류하는 데 관여했다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미국 법무부는 23일 북한 해킹 세력이 지난달 가상화폐 거래소 바이낸스에서 탈취한 자금 가운데 11억 달러가 넘는 가상화폐를 몰수하기 위한 민사 소송을 제기했다고 밝혔습니다.

몰수 대상은 미국 가상화폐 기업 서클(Circle)이 발행하는 스테이블코인 USDC입니다.

법무부는 23일 보도자료를 통해 이같이 밝히면서, 이 자산이 바이낸스 해킹으로 탈취된 범죄 수익이자 자금 세탁을 거친 자금이라고 설명했습니다.

또 해당 자산은 해킹 이후 미국 정부의 요청에 따라 내려진 법원 명령으로 이미 동결된 상태였다고 밝혔습니다.

이번 조치는 지난달 29일 발생한 바이낸스 해킹 사건과 관련해 미국 정부가 진행해 온 자산 추적과 회수 노력의 일환입니다.

당시 북한 해킹 조직은 바이낸스에서 60억 달러가 넘는 가상화폐를 탈취했습니다. 바이낸스 측은 피해 규모를 약 63억 달러로 추산했습니다.

앞서 미국 연방수사국(FBI)은 지난달 31일 이번 사건이 북한의 소행이라고 공식 발표하고, 관련 사이버 활동을 ‘(TraderTraitor)’로 지목한 바 있습니다.

또 FBI는 북한 해커들이 탈취한 가상화폐를 이더리움으로 전환하는 움직임을 포착했으며, 추가적인 자금 세탁이 이어질 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 이후 미국 정부와 민간 가상자산 업계는 도난 자산의 추적과 동결에 나섰습니다.

미국 법무부는 바이낸스 해킹 이후 지금까지 미국 정부가 여러 경로를 통해 약 29억 달러 상당의 가상화폐를 동결하거나 압류하고 반환하는 데 지원했다고 밝혔습니다.

M. 스콧 프록터 법무부 국가안보국 수석 부차관보 대행은 이번 몰수 절차가 북한 정권이 범죄를 통해 이익을 얻으려는 시도에 대응하는 최신 사례라고 말했습니다.

그러면서 동결된 자산에 대해 신속하게 몰수 절차를 시작한 것은 범죄 피해자와 그들의 권리를 최우선으로 하겠다는 법무부의 의지를 보여준다고 강조했습니다.

A. 타이슨 두바 미국 법무부 형사국 차관보는 정부와 민간 부문의 신속한 공조가 상당한 규모의 도난 자산이 사라지는 것을 막았다고 평가했습니다.

두바 차관보는 디지털 자산 업계와 긴밀히 협력하면 불법 금융 활동을 차단하고 피해자를 보호하는 동시에, 범죄 수익이 수사당국의 추적 범위를 벗어나기 전에 회수할 수 있다고 말했습니다.

미국 비밀경호국 범죄수사국의 토드 브라츠 책임자는 수사관들이 해킹 발생이후 몇분 만에 도난 자금을 식별하고 동결했다고 밝혔습니다.

미국 법무부는 FBI와 비밀경호국, 국세청 범죄수사국이 이번 사건을 수사하고 있으며, USDC 발행사인 서클도 수사에 중요한 지원을 제공했다고 설명했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.