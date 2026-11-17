미국 연방수사국(FBI)이 “국가 연계” 해커들과 사이버 범죄자들이 전 세계 기업들의 보안망에 침입하려 하고 있다며 글로벌 사이버 위협 경고를 발표했습니다. 이는 여러 웹사이트가 해킹당한 것으로 알려진 가운데 나온 조치입니다.

FBI는 17일 발표한 보안 권고문에서 해커들이 초지능 기반 침투 테스트 프레임워크인 'ARTEX'를 악용해 전 세계 기업과 기관을 대상으로 사이버 공격을 자동화하고 있다고 밝혔습니다.

FBI는 권고문에서 "ARTEX는 여러 공격 기법을 연계하는 데 필요한 시간을 크게 단축하며, 일부 침입 사례에서는 최초 공격 대상 선정부터 관리자급 접근 권한 확보까지 3시간도 채 걸리지 않았다"고 설명했습니다.

FBI는 지난 10월 미국 소프트웨어 기업 '커넥트와이즈 클라우드 백업'을 해킹하는 데도 같은 플랫폼이 사용됐다고 밝혔습니다. 이 공격에는 중국 정부와 연계된 해킹 조직이 관련된 것으로 파악됐습니다.

이번 경고는 웹 보안 추적업체 '리포트 URI'가 월요일 최대 178개 기관의 웹사이트가 악성 자바스크립트 코드에 감염됐다고 밝힌 데 이어 나왔습니다.

리포트 URI는 웹사이트 최적화 플랫폼인 '옵티마이즐리'를 통해 공격받은 사이트 가운데 줌과 BBC, CNN, 세일즈포스, 깃랩, 이케아, HSBC, 에퀴팩스, 에어프랑스-KLM, 레저, 피콕 등 유명 웹사이트들이 포함돼 있다고 밝혔습니다.

리포트 URI는 공격자들이 금융정보를 탈취하려 했으며, 이후 피해 사이트에 삽입됐던 악성 코드 대부분은 제거됐다고 설명했습니다.

FBI는 사이버 공격자들이 지난 8월부터 ARTEX를 이용해 전 세계적으로 공격을 벌여 왔고 금융서비스와 정부, 기술, 방위산업, 반도체, 에너지, 의료, 제조업, 통신, 법률 등 다양한 분야를 표적으로 삼았다고 밝혔습니다.

FBI는 주요 공격 사례로 한국 금융기관들을 겨냥한 사이버 공격을 지목하며, 이로 인해 6만 7천 명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다. 또 지난 10월 커넥트와이즈 클라우드 백업에 대한 공격에서는 해커들이 2천250명 이상의 고객 계정에 접근할 수 있게 됐다고 설명했습니다.

인공지능(AI) 마케팅 플랫폼인 옵티마이즐리는 17일 문제의 원인을 파악하고 "해결했다"고 밝혔습니다. 그러면서 미국 지역의 서비스가 17일 중으로 정상화할 것으로 예상한다고 설명했습니다.

FBI는 기업들에 보안 접근 통제를 강화하고, 의심스러운 자동화 활동을 감시하는 한편, 사이버 침해가 의심되는 사례는 FBI 산하 인터넷범죄신고센터(IC3)에 신고할 것을 당부했습니다.

VOA 뉴스