도널드 트럼프 미국 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 미국의 협력국 정상들과 만나 사흘간의 아시아 순방 일정을 시작했습니다.

이번 순방에는 중국과 러시아 정상들과의 3자 회담도 예정돼 있습니다.

트럼프 대통령은 인도와 일본, 호주가 참여하는 4개국 협의체인 쿼드(Quad) 정상들과의 회담으로 이번 방문 일정을 시작했습니다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 해상 군사훈련 분야의 협력을 추진하고, 인공지능(AI)이라고 불리는 초지능 기술 분야의 개발을 강화하기 위해 협력할 계획이라고 발표했습니다.

트럼프 대통령은 쿼드 정상회의에 앞서 “우리 네 나라는 자유롭고 개방적이며 안정되고 번영하는 인도태평양 지역을 떠받치는 네 개의 축”이라고 말했습니다.

이어 “우리 나라들은 매우 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 역내 안보와 경제 안보, 외교 문제에서 긴밀하게 협력하고 있다”고 강조했습니다.

다카이치 사나에 일본 총리는 “쿼드는 역내 협력국들과 함께 인도태평양의 미래를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

다카이치 총리는 특히 에너지와 해양 안보, 경제 안보 등을 주요 협력 분야로 강조했습니다.

트럼프 대통령은 또 17일 미국과 태국이 무역협정 협상을 사실상 마무리했다고 발표했습니다.

이번 협정에 따라 태국은 미국산 수출품 전체에 대한 관세를 철폐하고, 미국산 자동차와 가금류, 의료기기에 대한 각종 제한 조치를 완화하기로 했습니다.

또한 태국은 미국산 농산물 26억 달러어치를 추가로 구매하기로 했습니다.

트럼프 대통령은 “오늘 체결한 합의는 미국과 태국을 그 어느 때보다 가깝게 만들고, 양국 간 무역 관계를 한층 강화하는 토대가 될 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN) 정상들과 별도로 가진 회담에서 “미국은 기술의 미래를 만들어 나가고, 이를 통해 창출될 막대한 경제성장을 실현하고자 하는 협력국들과 함께 일하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 18일 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 회담할 예정입니다.

이어 19일에는 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담할 예정입니다.

VOA 뉴스