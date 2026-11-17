세계의 시선이 중국 선전으로 향하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한자리에 모이기 때문입니다. 세계 최대 경제대국인 미국, 미국의 최대 전략 경쟁국인 중국, 그리고 우크라이나 전쟁의 당사국인 러시아 정상이 처음으로 만나는 19일 회담에서 어떤 현안들이 다뤄질 지, 그리고 향후 국제정치의 방향에는 어떤 영향을 미칠 지 관심이 집중되고 있습니다.

1. 우크라이나 전쟁, 외교적 돌파구 나올까?

첫 번째는 우크라이나 전쟁입니다.

전쟁 장기화 속에 미국과 러시아가 어떤 메시지를 내놓을지,

또 휴전과 종전 협상에 진전이 있을지가 최대 관심사입니다.

특히 이번 회담이 향후 협상 재개의 계기를 마련할 수 있을지 국제사회가 주목하고 있습니다.

2. 미중 갈등 완화될까?

두 번째는 미중 갈등입니다.

양국은 관세와 반도체, 인공지능 기술을 둘러싸고 경쟁을 이어가고 있습니다.

이번 회담이 긴장 완화의 계기가 될지 관심이 모아지고 있습니다.

세계 경제와 공급망에 미치는 영향이 큰 만큼 시장도 회담 결과를 예의주시하고 있습니다.

3. 이란과 중동 정세 해법 나올까?

세 번째는 이란과 중동 정세입니다.

이란 사태와 중동 긴장이 이어지는 가운데, 미국, 중국, 러시아가 이란 문제와 지역 안정을 위해 어떤 입장을 내놓을지 관심이 모이고 있습니다.

중국과 러시아는 이란과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 이번 회담의 주요 변수로 꼽힙니다.

4. 미북대화 재개될까?

네 번째는 북한 문제입니다.

트럼프 대통령은 최근 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔습니다.

중국과 러시아 역시 북한과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 한반도 문제가 어떤 방식으로 논의될지 주목됩니다.

특히 북핵 문제와 향후 미북 대화 재개 가능성도 관심사로 거론됩니다.

5. 핵안보와 군비경쟁

마지막은 핵안보 문제입니다.

세계 최대 핵보유국인 미국과 러시아, 그리고 핵전력을 빠르게 증강하는 중국이 군비통제와 전략안보 문제를 어떤 방식으로 논의할지도 관심사입니다.

강대국 간 전략 경쟁이 심화하는 가운데 군비통제 대화가 재개될지도 주목됩니다.

우크라이나와 중동, 한반도, 그리고 미중 경쟁까지. 이번 미중러 정상회담은 세계 주요 분쟁과 강대국 관계의 향방을 가늠할 중요한 무대가 될 전망입니다.

VOA 뉴스