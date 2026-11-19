미국과 중국, 러시아는 유엔 개혁을 추진하고 석유 정제제품의 공급을 확대하는 한편, 핵 위험을 줄이기 위한 회담을 개최하기로 합의했습니다.

세 나라 정상은 19일 중국 선전에서 열린 사상 첫 3자 회담 이후 발표된 공동선언에서 이같이 밝혔습니다.

공동선언은 또 국제형사재판소(ICC)가 “관할권을 남용해서는 안 된다”고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 회담을 시작하면서 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 세 나라가 세계 평화와 안보에 기여해야 할 필요성을 각각 강조했습니다.

트럼프 대통령은 “과거 방식처럼 대화를 거부해서는 어떤 문제도 해결할 수 없었다”고 말했습니다.

이어 “관여와 대화의 기회를 외면해서는 결코 평화를 이룰 수 없었다”라며 “우리는 함께 다른 길을 선택하고 있다”고 강조했습니다.

시진핑 국가주석은 “세 나라는 세계적인 도전 과제에 공동으로 대응하고, 세계 평화와 안정을 함께 수호하며, 인류의 발전에 더 크게 기여함으로써 모범을 보여야 한다”고 말했습니다.

회담 후 발표된 공동성명에서 세 나라는 “유엔이 세계적인 도전 과제에 더욱 효과적으로 대응하고, 국제 평화와 안보 유지라는 본연의 사명에 충실할 수 있도록 유엔 개혁을 추진하는 데 전념한다”고 밝혔습니다.

공동성명은 또 “안정적인 에너지 공급”의 필요성을 강조하고, “모든 국가의 이익을 위해” 석유 정제제품의 공급을 확대하겠다는 의지를 밝혔습니다.

러시아와 미국, 중국은 세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 국가들로, 세 나라 정상은 19일 “핵전쟁에서는 누구도 승리할 수 없으며, 핵전쟁은 결코 일어나서는 안 된다”는 데 합의했습니다.

공동성명은 “세 나라는 핵 위험을 줄이고 핵무기 확산을 방지하기 위한 대화를 진행할 것”이라고 밝혔습니다.

공동성명은 또 국제법원이 국가 공직자의 면책특권을 존중하는 것이 중요하다고 강조하면서, “국제형사재판소(ICC)와 기타 유사한 기구들은 관할권을 남용해서는 안 된다”고 밝혔습니다.

국제형사재판소는 푸틴 대통령에 대한 체포영장을 발부한 바 있으며, 트럼프 대통령은 이 재판소를 상대로 제재를 부과했습니다.

푸틴 대통령은 회담 후 기자들에게 이번 회담이 “매우 생산적이었다”고 밝혔습니다.

푸틴 대통령은 “우리는 대량살상무기와 핵무기의 확산 방지를 포함해 가장 폭넓은 의미에서 안보 문제를 논의했다”라고 말했습니다.

이어 “항행의 자유와 관련된 일부 문제도 다뤘으며, 우리는 국제해양법의 모든 규범을 준수하는 것을 지지한다”라고 밝혔습니다.

19일 열린 이번 회담을 끝으로 트럼프 대통령은 필리핀에서의 회담으로 시작된 사흘간의 아시아 순방 일정을 마무리했습니다.

VOA 뉴스