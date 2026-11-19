도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 중국에서 만나 국제 정세와 안보 문제를 논의했습니다. 세 정상은 전략적 안정과 국제 안보를 유지하고 핵 위험을 줄이기 위한 대화를 이어가기로 했으며, 유엔 개혁에도 뜻을 같이했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전에서 만나 국제 정세를 논의하고 총 4개 항으로 이뤄진 ‘미중러 정상 평화선언(Declaration toward Peace)’을 발표했습니다.

백악관은 19일 발표한 공동성명에서 미국과 러시아 정상은 이번 역사적인 3국 정상회의를 개최한 중국에 사의를 표했다고 밝혔습니다.

이어 세 정상은 현재의 국제 정세에 관해 심도 있게 의견을 교환하고, 전략적 안정과 국제 안보를 유지하기로 약속했습니다.

이를 위해 세 정상은 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 국제적 도전에 좀 더 효과적으로 대응하고 국제 평화와 안보라는 유엔의 기본 사명에 부합하도록 유엔을 개혁하기 위해 노력하기로 했습니다.

세 나라는 또한 모든 국가의 이익을 위해 정제 석유 제품의 생산과 공급을 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 그러면서 안정적인 에너지 흐름의 중요성을 재확인했습니다.

세 정상은 국가의 동의 원칙과 국가 공무원에 대한 면책특권 존중이 가장 중요하다는 점을 인정하고, 국제형사재판소(ICC)와 이와 유사한 다른 기관들이 자신들의 관할권을 남용해서는 안 된다는 데 의견을 같이했습니다.

세 정상은 또한 핵전쟁은 승리할 수 없으며 결코 일어나서는 안 된다는 점을 재확인했습니다.

미국과 러시아, 중국은 핵 위험을 줄이고 핵무기 확산을 방지하기 위한 대화를 진행하기로 했습니다.

VOA뉴스