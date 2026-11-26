(기자) 전쟁 피해 지역의 아동이 북한과 같은 국가로 데려가져 낯설고 엄격하게 통제된 환경에 놓일 때, 아동 발달 및 심리적 관점에서 어떤 우려가 발생합니까?

(베캉쿠르 교수) 전쟁 지역에서 아동이 노출되는 경험을 이야기할 때, 우리는 '독성 스트레스(toxic stress)'라는 개념을 언급합니다.

이는 경험을 완충해 줄 수 있는 따뜻하고 지지적인 보호자와의 상호작용 및 애착 관계가 부재한 상태에서, 신체적 스트레스 반응(심박수 증가, 호흡 가속, 투쟁-도피 반응과 관련된 스트레스 호르몬 분비 등)이 반복적으로 활성화되는 현상을 말합니다.

독성 스트레스에 반복적으로 노출되면 발달 중인 아동의 뇌에 영향을 미칠 수 있으며 학습, 행동, 신체 및 정신 건강에 평생에 걸친 후유증을 남길 수 있습니다.

아동을 주 양육자로부터 분리하여 엄격하게 통제되는 낯선 환경에 두는 것은 극도로 두렵고 트라우마를 유발하는 일일 뿐만 아니라, 평소 스트레스를 완화하고 안전감, 일상, 예측 가능성을 유지해 주는 일차적 애착 관계를 박탈하는 행위입니다.

(기자) 송도원 야영소를 방문한 우크라이나 아동들이 북한의 이념적 메시지와 친러시아 서사에 노출되었을 가능성이 있다는 보도가 있습니다. 아직 정체성과 세계관을 형성해 가는 아동들에게 이러한 메시지 노출은 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

(베캉쿠르 교수) 무장세력 및 무장단체와 연관된 아동(CAAFAG)에 대한 저의 연구에서, 저는 납치범들이 아동들에게 서로 다른 이념을 주입하려는 수많은 시도를 목격했습니다.

예를 들어, 우간다 북부에서는 납치범들이 아동들에게 총알을 피하게 해준다고 말하며 팔찌와 부적을 주었습니다.

저의 책 ‘어둠에서 빛으로(Shadows Into Light)’에서는 피부에 혁명연합전선(RUF)의 이니셜이 새겨진 한 어린 소년의 이야기를 다루고 있습니다.

송도원 야영소에서 보고된 사상 주입 시도는 아동과 청소년이 자아감, 정체성, 도덕성을 확립해 가는 시기에 발생한다는 점에서 매우 우려스럽습니다.

가족의 지도나 대안적 관점이 부재한 상태에서 이처럼 강도 높은 사상 주입에 노출될 경우, 일부 아동들은 생존의 수단으로 이러한 서사에 순응해야 한다는 압박을 느낄 수 있습니다.

하지만 억압자의 지배적인 서사에 순응한다고 해서 그러한 메시지가 내면화되었음을 의미하는 것은 아닙니다.

과거 소년병들을 대상으로 한 24년간의 세대 간 연구에서 우리는 무장단체 내에서 태어난 아동들과 7세의 어린 나이에 납치된 아동들을 관찰했습니다.

우리 표본의 평균 납치 연령은 만 10세를 조금 넘었으며, 전투 부대에 억류된 평균 기간은 4년을 약간 넘었습니다.

표본 내에서 폭력 노출 정도는 남녀가 비슷했으나, 성폭력의 경우 여성 CAAFAG의 45%, 남성의 5%가 피해를 입었습니다.

표본의 4분의 1 이상(26.9%, 70명)이 전쟁 중 타인을 살해하거나 상해를 입혔다고 보고했으며, 50%는 폭력에 무뎌지도록 마약이나 알코올 사용을 강요받았습니다.

우리의 분석에 따르면, 무장단체에 처음 연루된 나이가 어릴수록, 그리고 억류 기간이 길수록 불안과 우울증을 겪을 위험이 높았으며 시간이 지남에 따라 불안과 우울증이 심화되는 경향을 보였습니다.

(기자) 북한으로 데려가져 익숙한 환경과 분리되고 다른 정치적·이념적 환경에 노출되는 것이 이 아동들의 정체성 및 가족, 우크라이나 공동체와의 유대감에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

(베캉쿠르 교수) 우리의 연구는 문화적 상실과 집단 트라우마가 개인, 가족, 공동체에 얼마나 큰 피해를 줄 수 있는지 강조합니다.

반대로, 강력한 문화적 유대감, 가치관, 공동체 소속감은 우리 데이터에서 핵심적인 보호 요인으로 작용합니다.

우크라이나인으로서의 정체성을 지우려는 의도적인 사상 주입은 소속감의 기반이 되는 공유된 역사 및 문화로부터 아동을 단절시킵니다.

시에라리온 내전 당시 납치된 아동들은 공동체와의 유대를 의도적으로 끊고, 도망치더라도 다시는 공동체로 돌아가 받아들여질 수 없다고 느끼게 만들기 위해 폭력 행위를 저지르거나 심지어 지도자와 공동체 구성원을 살해하도록 강요받았습니다.

그러나 시간이 흐르면서 적절한 가족과 공동체의 지지가 뒷받침된다면 유대감을 끊으려는 이러한 시도들을 극복할 수 있음을 우리는 확인했습니다.

(기자) 이러한 경험이 특히 이미 전쟁, 피난, 또는 가족과의 분리를 겪은 아동들에게 장기적으로 어떤 심리적 또는 발달적 영향을 미칠 수 있습니까?

(베캉쿠르 교수) 과학적 연구에 따르면 보호자의 완충과 지지 없이 독성 스트레스에 반복적으로 노출되면 발달 중인 뇌와 아동의 스트레스 생리 체계가 실제로 재조정될 수 있습니다.

사랑하는 애착 대상과 고립된 상태에서 이러한 만성 스트레스에 노출되면 정서 조절 장애와 외현화 행동(공격성)이 지속될 수 있으며, 내재화 장애(불안, 우울), 외상성 스트레스 반응, 나아가 임상적 외상 후 스트레스 장애(PTSD)의 위험이 높아질 수 있습니다.

또한 반복적이고 장기적인 독성 스트레스 노출은 만성 염증 및 코르티솔 조절 변화 등과 관련된 신체적 건강 문제로 이어질 수 있습니다.

RUF에 납치된 아동들에 대한 우리의 종단 연구 데이터는 더 어린 나이에 납치되어 더 오래 억류된 아동일수록 발달적 취약성이 높아진다는 것을 보여줍니다.

나아가 시간 경과에 따른 궤적은 성별에 따라 다르게 나타나는 경향이 있습니다. 예를 들어, 우리 연구에서 여아들은 즉각적인 내재화 고통과 극심한 사회적 낙인을 더 많이 겪은 반면, 남아들은 적절한 개입이 이루어지지 않을 경우 초기 성인기에 이르러 복합적인 외현화 문제와 공동체의 거부를 겪을 가능성이 더 높았습니다.

저의 저서 ‘어둠에서 빛으로(Shadows Into Light)’이 전하는 중요한 과학적 교훈은 트라우마를 겪었거나 사상 주입을 당한 아동들이 회복 불가능한 손상을 입었다거나 '잃어버린 세대'라는 결정론적 서사에 맞서야 한다는 것입니다.

우리의 데이터는 회복탄력성이 고정된 특성이 아니라 하나의 '과정'임을 보여줍니다. 분쟁 이후 가족과 공동체 환경이 수용과 기회를 제공하고, 건강한 재통합을 돕기 위한 적절한 가족 및 정신 건강 지원이 마련된다면 긍정적이고 회복탄력적인 결과는 충분히 가능합니다.

(기자) 이 아동들이 우크라이나로 돌아온다면 어떤 종류의 심리적 지원과 돌봄이 필요할까요? 무력 분쟁의 영향을 받은 아동들에 대한 귀하의 연구를 바탕으로, 가족, 정신 건강 전문가, 그리고 정책 입안자들이 주의 깊게 살펴보아야 할 점은 무엇입니까?

(베캉쿠르 교수) 우리의 연구는 장기적인 결과에 기여하는 요인들이 궁극적으로 매우 복잡하지만, 동시에 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 프로그램과 정책을 새롭게 구상할 잠재력 또한 크다는 점을 상세히 보여줍니다.

과거의 트라우마와 가족 분리를 되돌릴 수는 없지만, 이러한 경험을 겪고 집으로 돌아오는 아동들을 지원하기 위해 할 수 있는 일은 많습니다.

우리는 아동의 재통합을 위해 가족 및 공동체 기반의 접근 방식을 더욱 확대할 것을 옹호합니다.

시에라리온에서 얻은 교훈은 다른 형태의 가족 분리 상황에도 적용해 볼 수 있습니다. 재통합을 위해 가족을 준비시키고, 아동이나 청소년을 준비시킨 뒤, 재결합 초기 기간 동안 집중적으로 협력하며 필요에 따라 지속적인 점검과 추가 세션을 제공하는 근거 기반 가족 강화 개입 프로그램에 대해서는 아직 제대로 된 무작위 대조 시험이 이루어진 바가 없습니다.

현재의 개입 대응책들은 아동이 돌아온 후 장기적인 추적 관찰과 건강한 가족 및 공동체 관계를 육성할 필요성을 간과하는 경우가 많습니다.

과거 소년병(CAAFAG)에 대한 24년간의 연구에서 우리는 가족의 거부와 공동체의 낙인 모두가 열악한 정신 건강 결과를 예측하는 가장 지속적인 요인 중 하나임을 발견했습니다.

귀환 후 가족 및 공동체 관계의 본질은 아동이 억류 기간 동안 겪은 경험만큼이나, 어쩌면 그보다 더 중요합니다.

또한 이러한 관계가 어떻게 전개되느냐에 따라 학교 복귀나 적절한 지원 확보와 같은 삶의 기회에 접근하는 속도가 저해될 수도, 가속화될 수도 있습니다.

전반적으로 분리되었던 아동들이 돌아가는 사회적·가족적 맥락 내에서 건강한 관계를 지원하는 프로그램에 훨씬 더 많은 관심을 기울여야 합니다.

시에라리온의 전쟁 노출 청소년들과 함께한 연구에서 얻은 또 다른 중요한 교훈은 즉각적인 트라우마 처리보다 '안정화'를 우선시해야 한다는 것입니다.

귀환 직후의 최우선 과제는 관계, 일상, 그리고 학교 복귀와 같은 삶의 기회를 재확립하는 데 있어야 합니다.

지원 서비스는 단계적 돌봄 모델(stepped-care model)에 따라 전문적인 임상 치료나 필요시 집중적인 PTSD 치료로 넘어가기 전에, 먼저 안정화, 안전, 그리고 정서 조절, 문제 해결, 대인 관계 기술 및 건강한 가족 기능과 같은 실질적인 대처 기술에 초점을 맞추어 구성되는 것이 가장 바람직합니다.

VOA 뉴스