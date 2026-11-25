스위스 정부가 북한의 평양 주재 외교사무소 폐쇄 결정에 유감을 표명하고, 사무소 대표의 베이징 주재 대사관 복귀를 조율하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 외교사무소 폐쇄에도 북한과의 외교관계는 계속 유지하겠다고 강조했습니다. 조진우 기자가 단독 보도합니다.

북한이 평양주재 스위스 외교사무소 폐쇄를 요구하고 대표 추방을 명령한 데 대해, 스위스 정부가 유감을 표명하며 사무소 대표의 베이징 복귀를 조율하고 있다고 밝혔습니다.

스위스 외무부는 25일 VOA에 보낸 관련 질문에 대한 답변에서 북한 당국으로부터 이날 외교사무소 폐쇄 결정을 공식 통보받았다고 밝혔습니다.

외무부는 북한의 결정을 유감스럽게 생각한다며, 외교사무소 대표를 중국 베이징 주재 스위스 대사관으로 복귀시키기 위한 조치를 진행하고 있다고 설명했습니다.

앞서 북한은 25일 관영 조선중앙통신을 통해 박현수 외무성 유럽담당 국장이 평양 주재 아스티에르 실바인 외교사무소 대표를 소환해 사무소 폐쇄를 요구하는 비망록을 전달했다고 밝혔습니다.

또 실바인 대표를 기피인물로 지정하고 48시간 안에 출국하라고 요구했습니다.

이번 조치는 스위스가 북한의 송도원국제소년단야영소를 제재 대상으로 지정한 데 따른 대응입니다.

VOA는 지난 21일 스위스 정부가 지난 3일 이 시설을 제재 대상에 추가한 사실을 단독 보도했습니다.

이에 앞서 영국은 지난 5월, 유럽연합(EU)은 지난 9월 각각 이 시설을 제재 대상으로 지정했습니다.

강원도 원산에 위치한 송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 8월 개장한 시설입니다.

하지만 EU는 이 시설에서 진행된 프로그램이 단순한 문화 교류를 넘어 우크라이나 청소년들에게 친러시아 서사를 주입하는 선전 활동의 성격을 띠었다고 지적했습니다.

김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 총무부장은 24일 스위스의 제재를 비난하며 평양 주재 스위스 외교사무소 철수를 검토하겠다고 위협했습니다.

스위스는 이번 사태에도 불구하고 북한과의 외교관계는 계속 유지하겠다는 입장입니다.

스위스 외무부는 평양 외교사무소 폐쇄가 양국 외교관계에 영향을 주지는 않는다며, 중국 베이징 주재 스위스 대사관과 스위스 베른 주재 북한 대사관을 통해 외교관계를 계속 유지할 것이라고 밝혔습니다.

이어 모든 국가와 대화 채널을 유지하려는 스위스의 보편주의 외교정책은 변하지 않을 것이라고 강조했습니다.

아울러 외무부는 제재 정책과 대화 의지는 별개라며, 평양 외교사무소 개설이 유엔과 유럽연합(EU)의 대북·대러 제재 이행에 어떠한 영향도 미치지 않았다고 강조했습니다.

이번 사태는 스위스가 평양 주재 외교사무소를 재개설한 지 불과 5주 만에 발생했습니다.

평양 주재 스위스 외교사무소는 지난 10월 19일부터 정상 가동에 들어갔습니다.

스위스 외무부는 지난 달 22일 VOA에 보낸 서면 답변에서 사무소의 임무는 2020년 스위스 협력사무소 운영 중단으로 끊겼던 현지 소통 채널을 복원하고, 스위스와 북한 간 양자 대화를 강화하는 것이라고 설명한 바 있습니다.

스위스가 과거 평양에서 인도주의 협력사무소를 운영한 적은 있지만, 정식 외교 업무를 수행하는 정치적 거점을 설치한 것은 1974년 북한과 수교한 이후 처음입니다.

이그나치오 카시스 스위스 외무장관도 지난달 29일부터 30일까지 북한을 방문해 평양 외교사무소 개소식에 참석하고, 조용원 노동당 비서와 최선희 외무상 등을 만나 회담했습니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.