영국과 유럽연합(EU)에 이어 스위스가 북한 송도원국제소년단야영소에 대한 제재를 단행했습니다. 이 시설이 러시아가 점령한 우크라이나 지역의 아동들을 북한으로 이송하고 친러시아 성향의 교육과 선전에 관여했다는 이유입니다. 스위스는 러시아에 국제법 준수와 우크라이나 아동들의 즉각적인 귀환을 촉구했습니다. 조진우 기자가 보도합니다.

스위스 외무부와 경제사무국(SECO)이 북한 강원도 원산의 송도원국제소년단야영소를 지난 3일 자국 제재 명단에 추가했다고 밝혔습니다.

(On 3 November 2026, Switzerland has added “Songdowon International Children’s Camp” to the sanctions list.)

스위스 외무부와 경제사무국(SECO)는 20일 VOA에 보낸 답변에서 이같이 밝히고, 이번 결정은 스위스 연방평의회가 러시아의 중대한 국제법 위반에 대응하기 위해 우크라이나 전쟁과 관련한 유럽연합(EU)의 제재를 채택하면서 이뤄진 것이라고 설명했습니다.

송도원야영소는 앞서 지난 5월 영국의 러시아 제재 명단에 올랐으며, 9월에는 EU의 관련 제재 대상에도 포함됐습니다.

스위스 정부는 “EU의 정보에 따르면 송도원야영소가 러시아와 연계된 세력들과 협력해 우크라이나 점령지 출신 아동들을 북한으로 이송하는 조직적인 프로그램에 참여했다”고 밝혔습니다.

스위스 정부는 특히 우크라이나 아동들의 강제 이주와 추방에 관한 유엔 인권이사회 독립조사위원회와 유럽안보협력기구(OSCE) 모스크바 메커니즘 전문가위원회의 조사 결과에 우려를 표명했습니다.

그러면서 아동권리협약과 제네바협약 등 국제법이 아동들에게 특별한 보호를 보장하고 있다며, 러시아에 국제법상 의무를 준수하고 아동들을 부모나 법적 보호자에게 즉각 돌려보낼 것을 촉구했습니다.

스위스 정부는 제재에 따라 송도원야영소의 자산이 동결되고 해당 기관에 자금을 제공하는 것도 금지된다고 설명했습니다.

송도원야영소는 북한 당국이 직접 설립하고 운영하는 청소년 수련시설로, 외국 청소년들을 초청해 숙박과 교육·문화 교류 프로그램을 진행하는 곳입니다.

그러나 EU는 이 시설에서 진행된 프로그램이 단순한 문화 교류를 넘어 우크라이나 아동들에게 친러시아 서사를 주입하는 선전 활동의 성격을 띠었다고 지적했습니다.

EU는 또 아동들이 정치적 메시지와 군사화된 교육에 노출됐으며, 송도원야영소가 우크라이나 아동들의 사상 주입과 러시아화, 강제 동화에 기여했다고 판단했습니다.

스위스는 EU 회원국이 아니기 때문에 EU의 제재가 자동으로 적용되지는 않습니다.

스위스 정부는 사안별로 제재 채택 여부를 결정하며, 이번 조치도 EU가 제공한 정보를 바탕으로 이뤄졌다고 밝혔습니다.

영국과 EU에 이어 스위스까지 제재에 나서면서 송도원야영소를 둘러싼 국제사회의 압박이 커지고 있습니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.