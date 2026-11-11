EU 외교수장 “러, 우크라 아동 북한 보내 친러 이념 주입”

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교·안보정책 고위대표는 11일 유럽의회 본회의에서 우크라이나 아동들의 강제 이송과 러시아 점령지 내 인권 침해 문제를 제기했습니다.

특히 러시아가 우크라이나 아동들을 강제 이주시킨 뒤 북한에서 이념 교육을 받게 하고 있다고 비판했습니다.

[녹취: 칼라스 대표] Most recently, we have extended the list to include more children's camps, including Songdo International Children's Camp in North Korea, where Ukrainian children were found. Russia abducts children, North Korea indoctrinates them. That is how dictatorships divide labor.

칼라스 대표는 최근 EU가 제재 대상을 확대하면서 북한의 송도원국제소년단야영소를 포함했다며, 이곳에서 우크라이나 아동들이 발견됐다고 밝혔습니다.

그러면서 러시아는 아동들을 납치하고 북한은 이들에게 이념을 주입한다며, 이것이 독재국가들이 역할을 분담하는 방식이라고 비판했습니다.

앞서 EU 이사회는 지난 9월 ‘송도원국제소년단야영소’를 독자 제재 대상으로 지정했습니다.

당시 EU는 북한 당국이 직접 운영하는 이 시설이 러시아 측과 협력해 우크라이나 점령지 아동들을 북한으로 이송하는 조직적인 프로그램에 참여하고 있으며, 이들에게 친러시아 선전과 이념 교육을 제공한다고 밝혔습니다.

특히 우크라이나 아동들이 정치적 메시지와 군사화된 또는 국가 주도의 훈련에 노출됐다며, 이 과정이 아동들의 강제 동화와 사상 주입, 군사화 교육에 기여했다고 밝혔습니다.

강원도 원산에 있는 송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 개장했으며, 주로 아프리카와 유럽, 남미 등 학생들을 대상으로 프로그램을 운영하는 것으로 알려졌습니다.

앞서 영국 정부도 지난 5월 우크라이나 아동의 강제 이송과 재교육에 관여한 책임을 물어 송도원국제소년단야영소를 대러 제재 명단에 포함시켰습니다. 영국은 송도원 야영소가 러시아 정부의 우크라이나 아동 강제 이송과 재교육 프로그램을 지원했다고 판단했습니다.

북한은 영국 정부의 이 같은 조치에 반발해 양국 외교관계의 급수를 대리대사급으로 낮췄습니다.

한편 칼라스 대표는 러시아가 우크라이나 아동 2만500명 이상을 불법적으로 강제 이주시켰다며, 이는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 승인한 러시아 정부의 정책이라고 말했습니다.

칼라스 대표는 러시아가 강제 이주시킨 우크라이나 아동들을 다시 우크라이나와의 전쟁에 투입하고 있을 가능성도 제기했습니다.

칼라스 대표는 국제사회의 노력으로 이달 현재까지 우크라이나 아동 2천790명이 귀환했으며, 지난주에도 아동과 청소년 13명이 돌아왔다고 밝혔습니다.

그러면서 러시아가 우크라이나 아동들의 안전을 진정으로 생각한다면 부모와 친척, 법적 보호자들이 아동들과 안전하고 정기적으로 연락할 수 있도록 즉각 조치해야 한다고 촉구했습니다.

VOA뉴스 조진우입니다.