김여정 북한 노동당 총무부장이 스위스의 송도원국제소년단야영소 제재에 반발해 평양 주재 스위스 외교사무소 철수 검토를 지시한 가운데, 스위스 정부는 외교사무소를 통한 대화 채널을 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다. 스위스 정부는 외교사무소 개설이 기존 제재 정책에 영향을 주지 않는다고 강조했습니다. 조진우 기자가 보도합니다.

스위스 정부가 김여정 북한 노동당 총무부장의 외교사무소 철수 위협에도 평양 주재 외교사무소를 통한 대화 채널을 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다.

스위스 외무부는 24일 김여정의 담화에 대한 VOA의 입장 요청에 보낸 서면 답변에서 평양 외교사무소 개설은 스위스의 제재 정책과는 별개라고 밝혔습니다.

북한 핵 프로그램과 관련한 유엔 제재는 물론, 러시아의 우크라이나 전쟁과 관련해 스위스가 채택한 유럽연합(EU) 제재에도 영향을 주지 않는다는 설명입니다.

스위스 외무부는 앞서 이그나치오 카시스 외무장관의 방북 당시에도 설명했듯이, 평양 외교사무소 재개설은 스위스의 보편주의적 외교정책에 부합한다고 밝혔습니다.

그러면서 일부 현안에서 의견 차이가 있는 국가들과도 대화 채널을 유지하는 것이 사무소의 목적이라고 설명했습니다.

스위스 외무부는 또 북한 당국의 발언을 인지하고 있지만, 현재까지 베이징 주재 스위스 대사관이나 평양 주재 외교사무소 어느 쪽도 이 사안과 관련해 북한 측으로부터 공식 연락을 받은 적은 없다고 밝혔습니다.

북한의 이번 반발은 스위스의 송도원국제소년단야영소 제재 결정에 따른 것입니다.

앞서 VOA는 지난 21일 스위스 정부가 지난 3일 이 시설을 제재 대상에 추가한 사실을 단독 보도했습니다.

스위스는 유럽연합(EU)이 제공한 정보를 바탕으로 이 시설이 러시아와 연계된 세력과 협력해 우크라이나 점령지 출신 아동들의 북한 이송 프로그램에 관여했다고 판단했습니다.

강원도 원산에 위치한 송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 8월 개장한 시설입니다.

하지만 EU는 이 시설에서 진행된 프로그램이 단순한 문화 교류를 넘어 우크라이나 아동들에게 친러시아 서사를 주입하는 선전 활동의 성격을 띠었다고 지적했습니다.

김여정 총무부장은 24일(현지시간) 북한 관영매체를 통해 발표한 담화에서 스위스의 제재를 강하게 비난했습니다.

김여정 총무부장은 스위스가 북한과 러시아의 정당한 협력 관계를 문제 삼아 터무니없는 구실로 제재를 가했다며, 이를 북한의 주권에 대한 중대한 침해이자 북한 주민들의 인권을 침해하는 행위라고 주장했습니다.

또 스위스 대표단이 평양을 방문해 관계 발전과 대화·협력을 약속한 지 얼마 지나지 않아 제재를 단행했다며, 스위스의 행동을 신뢰할 수 없는 적대적 신호라고 비난했습니다.

카시스 장관은 지난달 29일부터 30일까지 북한을 방문해 평양 외교사무소 개소식에 참석하고, 조용원 노동당 비서와 최선희 외무상 등을 만나 회담했습니다.

김여정 총무부장은 스위스와의 관계를 전면적으로 재검토할 필요가 있다고 주장하면서, 북한 외무성에 평양 주재 스위스 외교사무소 철수 문제를 며칠 안에 엄격히 검토하고 필요한 조치를 취하도록 지시하겠다고 밝혔습니다.

또 북한 외교관들에게도 스위스의 비외교적 행위에 상응하는 대응 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

평양 주재 스위스 외교사무소는 지난 10월 19일부터 정상 가동에 들어갔습니다.

스위스 외무부는 지난 달 22일 VOA에 보낸 서면 답변에서 사무소의 임무는 2020년 스위스 협력사무소 운영 중단으로 끊겼던 현지 소통 채널을 복원하고, 스위스와 북한 간 양자 대화를 강화하는 것이라고 설명했습니다.

과거 평양에서 인도주의 협력사무소를 운영한 적은 있지만, 정식 외교 업무를 수행하는 정치적 거점을 설치한 것은 1974년 북한과 수교한 이후 처음입니다.

한편 스위스에 앞서 영국은 지난 5월, 유럽연합은 9월 각각 송도원 야영소를 제재 대상으로 지정했습니다.

북한은 영국 정부의 제재에 반발해 양국 외교관계의 급수를 대리대사급으로 낮췄습니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.