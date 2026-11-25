북한이 평양 주재 스위스 외교사무소의 폐쇄를 요구하고 외교관에게 출국을 명령했습니다.

북한 관영 조선중앙통신은 25일 북한 외무성 관계자가 평양 주재 스위스 외교사무소 책임자인 아스티에 실뱅을 소환해 외교사무소 폐쇄와 함께 48시간 이내 출국을 요구하는 통지문을 전달했다고 보도했습니다.

이번 조치는 스위스가 최근 원산의 송도원국제소년단야영소에 대해 제재를 부과한 데 따른 대응입니다.

스위스 정부는 이달 초 송도원국제소년단야영소를 우크라이나 관련 제재 명단에 포함했습니다. 앞서 유럽연합(EU)은 지난 7월 러시아가 점령한 우크라이나 지역 아동들의 강제 이주와 러시아화 정책에 연루됐다는 이유로 해당 시설을 제재 대상으로 지정했으며, 스위스는 후속 조치로 이를 자국 제재 명단에 반영했습니다.

이에 김여정 북한 노동당 총무부장은 스위스 제지를 "주권 침해" "적대 행위"로 규정하면서, 스위스와의 관계를 전면적으로 재검토할 필요가 있다고 반발했습니다. 또, 북한 외무성에 평양 주재 스위스 외교사무소 철수 문제를 며칠 안에 엄격히 검토하고 필요한 조치를 취하도록 지시하겠다고 밝혔습니다.

송도원국제소년단야영소는 북한이 국제 청소년 교류 시설로 선전해 온 대표적인 야영시설입니다. 그러나 서방 국가들은 러시아의 우크라이나 침공 이후 일부 우크라이나 아동들이 이 시설로 이송됐으며, 이 과정에서 친러시아 성향의 재교육이 이뤄졌을 가능성을 제기해 왔습니다.

북한은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아와 군사·경제 협력을 크게 확대해 왔습니다. 미국과 서방 국가들은 북한이 러시아에 병력과 무기를 제공하는 대가로 경제 지원과 군사기술 협력 등을 받고 있는 것으로 보고 있습니다.

한편 스위스는 지난달 평양에 외교사무소를 개설했으며, 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 당시 방북해 최선희 북한 외무상 등과 회담했습니다.

VOA 뉴스