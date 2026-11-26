북한이 평양 주재 스위스 외교사무소가 가동된 지 불과 한 달여 만에 사무소 폐쇄와 대표의 출국을 요구한 것은, 대외관계 확대보다 북러 관계와 대북 제재 문제 대응을 우선시한 결과라는 분석이 나왔습니다.

미국 전문가들은 북한이 앞으로 다른 국가들과 관계를 확대하는 데도 비핵화 요구와 제재 문제가 걸림돌이 될 수 있다고 전망했습니다.

시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회(NIC) 북한 담당 정보분석관은 이번 조치가 북한이 다른 국가들과 관계를 맺기 위해 내세우는 조건을 보여준다고 분석했습니다.

사일러 전 정보분석관은 25일 VOA와의 전화 통화에서 북한은 비핵화 요구를 대화 의제에서 제외하고, 기존 대북 제재를 이행하지 않으며, 추가 제재도 부과하지 않는 국가들과 관계를 맺으려 한다고 설명했습니다.

그러면서 최근 스위스 외교관 추방 조치는 북한이 제시하는 조건을 받아들이지 않는 국가들에 보내는 경고라고 분석했습니다.

[녹취: 시드니 사일러 전 정보분석관]

“If you're not ready to meet North Korea on its terms, it's not interested in meeting with you.”

북한은 자신들이 제시하는 조건을 받아들일 준비가 돼 있지 나라와는 만날 의사가 없다는 것입니다.

사일러 전 정보분석관은 북한이 자국의 주권을 존중하는 국가들과 관계를 확대하려 한다며, 북한이 말하는 주권 존중에는 핵무기 보유에 대한 문제 제기를 하지 않고 대북 제재도 이행하지 않는 것이 포함된다고 설명했습니다.

에번스 리비어 전 미국 국무부 동아시아태평양 담당 수석부차관보는 26일 VOA에 이번 사태의 배경에 러시아와의 특별한 관계를 보호하려는 북한의 의지가 있다고 분석했습니다.

스위스와의 외교 복원보다 러시아와의 관계를 지키는 메시지가 더 중요하다고 판단했다는 겁니다.

또 이번 조치는 북한이 외국의 제재에 큰 비용을 들이지 않고 보복할 수 있었던 드문 사례라며, 북한이 필요하다고 판단하면 국제사회에 단호하게 대응할 수 있다는 신호를 보낸 것이라고 평가했습니다.

리비어 전 수석부차관보는 이번 사태가 향후 미북 대화에 직접적인 영향을 미칠 가능성은 낮다고 전망했습니다.

다만 북한은 러시아와 중국의 지원을 믿고 미국과의 대화에 서두르지 않을 수 있다며, 정상회담을 성사시키기 위해 미국이 추가 양보를 할 가능성도 계산하고 있을 것이라고 분석했습니다.

조셉 디트라니 전 미국 국무부 대북특사도 이번 조치가 스위스를 넘어 유럽 국가들을 겨냥한 경고라고 평가했습니다.

디트라니 전 대북특사는 25일 VOA에 북한이 대북 제재를 부과하는 어떤 유럽 국가도 용납하지 않겠다는 메시지를 보내고 있다며, 유럽연합(EU)을 향한 분명한 경고라고 말했습니다.

그러면서 러시아와 중국과의 관계가 김정은 국무위원장의 자신감을 높이고 있다고 분석했습니다.

이번 사태는 스위스가 북한의 송도원국제소년단야영소를 제재 대상으로 지정한 데 따른 것입니다.

스위스는 지난 11월 3일 이 시설을 제재 명단에 추가했고, 영국과 EU도 각각 지난 5월과 9월 제재 대상으로 지정했습니다.

강원도 원산에 위치한 송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 8월 개장한 시설입니다.

하지만 EU는 이 시설에서 진행된 프로그램이 단순한 문화 교류를 넘어 우크라이나 청소년들에게 친러시아 서사를 주입하는 선전 활동의 성격을 띠었다고 지적했습니다.

북한은 이에 반발해 평양 주재 스위스 외교사무소 폐쇄를 요구하고, 아스티에 실바인 사무소 대표에게 48시간 안에 출국하라고 명령했습니다.

스위스 외무부는 25일 VOA에 북한 당국으로부터 외교사무소 폐쇄 결정을 공식 통보받았다며, 실바인 대표의 중국 베이징 주재 스위스 대사관 복귀를 조율하고 있다고 밝혔습니다.

다만 외교사무소 폐쇄가 양국 외교관계 단절을 의미하는 것은 아니라며, 베이징 주재 스위스 대사관과 스위스 베른 주재 북한 대사관을 통해 외교관계를 계속 유지하겠다고 강조했습니다.

이번 사태는 스위스가 평양 주재 외교사무소를 정상 가동한 지 약 5주 만에 발생했습니다.

스위스는 지난 10월 19일 외교사무소 운영을 재개하고, 같은 달 이그나치오 카시스 외무장관의 방북을 계기로 북한과의 대화 채널 복원을 추진했습니다.

VOA 뉴스