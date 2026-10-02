한국 대통령, 우크라이나에 공개 사과 요구…“거부하면 추가 조치”

북한군 포로의 한국 송환 문제를 두고 한국과 우크라이나 간 갈등이 정상 차원의 공방으로 확대되고 있습니다. 이재명 한국 대통령은 우크라이나가 한반도의 군사적 긴장 가능성까지 거론했다며 공개사과를 계속 거부하면 추가 조치에 나설 것이라고 말했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.

이재명 한국 대통령이 2일 북한군 포로 송환을 둘러싼 비공개 합의와 관련해 우크라이나를 향해 “사실 인정과 공개사과를 계속 거부하면 추가 조치에 나서겠다”고 경고했습니다.

이 대통령은 이날 사회연결망서비스 X에 안드리 시비하 우크라이나 외무장관의 발언을 다룬 기사를 공유하며 이같은 입장을 전하며, “북한 포로 송환과 관련해 우크라이나 측의 요구로 비공개에 합의했으나 우크라이나가 이를 일방적으로 공개했다”고 비판했습니다.

이어 “대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의 사실이 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다”고 덧붙였습니다.

그러면서 “합의 사실을 인정하고 사과하라고 했더니, 도리어 '남북 간 군사 충돌 임박' 운운하며 한반도 전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표한다"고 덧붙였습니다.

아울러 이번 사안은 한국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로 “묵과할 수 없다”는 입장을 분명히했습니다.

이 대통령이 X에 공유한 시비하 장관의 기사는 전날(1일) 시비하 장관이 현지 매체와의 인터뷰에서 북한 포로 이송 문제에 대해 “이 사안을 사건으로 부르고 싶지 않다”면서 “외교적 오해 정도로 해두자”고 한 내용입니다.

VOA는 우크라이나 대통령실에 이 대통령의 이 같은 발언에 대한 입장을 문의하고 답변을 기다리고 있습니다.

이번 갈등은 지난달 23일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회에서 우크라이나군이 생포한 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 전격 공개하면서 불거졌습니다.

한국 정부는 양측이 해당 사안을 공개하지 않기로 합의했다고 밝혔지만, 우크라이나 측은 그런 약속을 한 적이 없다는 입장을 내놓으면서 양국 간 진실 공방으로 번진 겁니다.

여기에 키릴로 부다노우 우크라이나 대통령실 비서실장이 최근 북한군의 러시아 파병 경험을 한반도 안보 상황과 연결하는 발언을 내놓으면서 갈등이 더욱 확대됐습니다.

부다노우 비서실장은 북한군이 우크라이나 전쟁에서 전투 경험을 쌓고 무장하고 있다면서 이 같은 움직임이 북한 지역에서의 향후 전투에 대비하기 위한 것이라는 주장을 폈습니다.

한편 한국과 우크라이나 외교 당국은 이번 갈등을 해소하기 위한 소통을 이어가고 있는 것을 알려졌습니다.

‘연합뉴스’ 등 한국 언론에 따르면 이날(2일) 한국 외교부 고위당국자는 취재진과 만난 자리에서 우크라이나 측의 공식사과를 포함해 향후 발표 내용과 수위를 협의하고 있다고 밝혔습니다.

이 당국자는 조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 장관이 문자 메시지로 수시 소통하면서 한국이 요구하는 수준과 우크라이나가 수용 가능한 범위 등을 협의하고 있다고 전했습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.