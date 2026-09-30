국정원 “북한군 포로 송환 비공개, 우크라이나가 먼저 요청. 외교채널 비공개 합의”

우크라이나의 북한군 포로 한국 송환은 우크라이나 정부가 먼저 비공개를 요청한 사안이라고 한국 국가정보원(국정원)이 30일 밝혔습니다.

국정원은 이날 국회 정보위원회 보고에서 우크라이나 측은 한국과의 관련 “협의 초기부터 향후 포로 교환 협상에 미칠 영향 등의 사유로 대외보안을 철저히 해줄 것을 선제적으로 요청했다”고 밝혔습니다.

`연합뉴스’ 등 한국 언론들에 따르면 정보위 간사인 더불어민주당 윤건영 의원과 국민의힘 유영하 의원은 언론브리핑에서 국정원의 이같은 보고 내용을 전했습니다.

보고에서 국정원은 “2025년 1월 9일 북한군 포로 2명이 생포된 이후 정부는 우크라이나 측과 협의를 진행했다”고 밝혔습니다.

국정원은 또 “외교부와 협력해 송환 업무를 수행했으며, 한국과 우크라이나 양측은 시작 단계부터 '본건을 대외 비공개로 진행한다'는 공감대 속에 관련 논의를 진행했다”고 설명했습니다.

국정원은 “이와 관련해 양국 정상간 비공개 합의나 협의는 없었다”며, “다만 외교당국자와 대사관 측에서 서로 소통하는 과정에서 비공개 합의가 있었다”고 밝혔습니다.

특히 “우크라이나 측은 러시아와 우크라이나의 포로 교환에 미칠 영향과 제3국 포로 교환에 부정적 영향을 우려해 우리 측에 먼저 선제적으로 비공개 요청을 했다”고 국정원은 설명했습니다.

국정원은 한국 정부도 “우크라이나의 입장을 존중하는 한편 인도적 원칙 하에서 당사자와 북한에 있는 가족들의 신변 안전 등을 고려해 각별한 보안 유지 원칙을 지속 견지해왔다”고 밝혔다고 언론들은 보도했습니다.

국정원은 우크라이나 측이 비공개 합의를 어기면서 포로들의 한국 송환을 일방적으로 발표하고, 이후 비공개 합의가 없었다고 공표한 것과 관련해 “현재까지 공식적이든 비공식적이든 우리 정부에 유감 표명이나 사과 표명을 한 적이 없다”고 밝혔습니다.

이밖에 국정원은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 “일방적으로 포로 송환을 공개한 이유는 아마 '포로 송환을 하면 한국 측에서 우크라이나 정부에 무기 등 여러 지원을 해줄 여론이 일어나지 않을까' 하는 기대에서 하지 않았느냐는 것이 정보당국의 분석”이라고 보고했습니다.

한편 국정원은 북한군 포로 2명의 건강 상태와 관련해 “큰 문제는 없다”고 말했다고 윤 의원이 밝혔습니다.

국정원은 또 “대한민국에 들어오는 데 자유의사를 몇 번에 걸쳐 확인했다”면서 이들이 입국한 날짜는 9월 중순이라고 보고했습니다.

VOA 뉴스