청와대, `북한군 포로 비공개 합의 없었다’는 우크라이나에 사과.해명 요구. 우크라 대응 관심

한국 청와대는 27일(현지 시간) 북한군 포로 2명의 한국 송환과 관련해 비공개 합의가 없었다는 우크라이나 정부의 주장에 대해 공식적인 해명과 사과를 요구했습니다.

청와대는 이날 밤 늦게 발표한 성기홍 홍보소통수석의 이례적인 입장문을 통해 우크라이나 측 주장을 ‘허위 공보’ `거짓 사실’ 등으로 강하게 비판하면서, “이 문제에 대해 추가적으로 필요한 조치를 검토 중”이라고 밝혔습니다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 23일 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 공개했습니다.

그러자 이재명 대통령은 소셜미디어 메시지를 통해 “비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나 측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다”고 밝혔습니다.

이에 대해 우크라이나 대통령실의 한 소식통이 언론을 통해 `비공개 합의는 없었다’고 반박하고 나서면서 이 사안을 둘러싼 진실 공방 양상이 빚어졌습니다.

성기홍 수석의 입장문 발표는 이 문제에 관한 한국과 우크라이나 정부의 협의 과정을 자세한 설명한 것으로, 우크라이나 측의 추가적인 반응 여부가 주목됩니다.

성 수석은 “우크라이나 측이 양국 간 비공개 합의를 어기고 사전 협의는 물론 통보조차 없이 일방적으로 공개한 것도 매우 중대한 문제지만, 우리 대통령의 사실에 기반한 정당한 공개발언에 대해 우크라이나 대통령실 공보실이 비공개 합의가 없었다는 거짓 사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고, 양국의 우호관계에 심대한 지장을 초래하는 행위”라고 강조했습니다.

성 수석은 “북한군 포로의 한국 송환 문제는 국제적으로나 국내적으로 안보, 외교, 국방 및 인권에 관한 매우 민감한 문제로 오랫동안 치밀하게 논의되어온 사안”이라며 “우크라이나 정부는 그동안 우리 측과 수차례 다양한 경로를 통해 포로 송환 문제를 협의했다”고 설명했습니다.

그러면서 “협의 과정에서 '한국 송환시 다수의 자국 포로들과 교환할 기회를 포기했다는 국내 비난여론이 있을 수 있는 등 매우 민감한 사안이니 한국 송환 사실을 비공개하자'며 보안을 요구했다”고 말했습니다.

아울러 “우리 측 역시 포로 당사자와 가족들의 안전 문제와 외교안보 등 여러 측면을 고려해 비공개에 합의하고 송환 절차를 진행했다”고 전했습니다.

한국과 우크라이나 정부 간에 비공개 합의가 있었던 것은 물론, 우크라이나 측도 이를 요구했다는 설명입니다.

성 수석은 “그런데 우크라이나 정부가 충분한 사전설명이나 구체 협의 없이 일방적으로 이번 유엔총회에서 대통령 연설을 통해 북한군 포로의 한국행을 전격 공개했다”고 지적했습니다.

이어 “이에 따라 국내에서 불필요한 논란이 발생하므로 이 대통령이 비공개 합의에 반한 공개에 대해 아쉬움을 표현하자, 이번에는 우크라이나 대통령실이 협의나 양해는 물론 사전통보조차 없이 사실과 다르게 '비공개를 합의한 적이 없다'고 발표하면서 한국 내에서는 대통령의 거짓말 논란까지 발생하고 있다”고 말했습니다.

한편 성 수석은 “국내 일부 인사들이 우크라이나 정부 측의 잘못을 지적하기보다 국익에 관계된 민감한 외교안보 사안을 정쟁화하고, 부당한 우크라이나 측 행위를 두둔하며 국익을 훼손하는 것에 대해 깊은 유감을 표한다”며, “확인되지 않은 허위 주장이나 사실과 다른 주장을 삼가 주시도록 요청드린다”고 말했습니다.