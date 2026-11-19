도널드 트럼프 미국 대통령은 19일 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 중국 선전 치린산장에서 핵 군축과 주요 국제 안보 현안을 논의했습니다.

트럼프 대통령은 특히 핵무기 감축과 핵무기 사용 위험을 줄이기 위한 미국, 중국, 러시아의 공동 역할을 강조했습니다.

트럼프 대통령은 사상 첫 미중러 정상회담 모두발언에서 “세계에서 압도적으로 가장 많은 핵무기를 보유한 미국과 러시아, 중국은 지구상의 핵무기 수를 줄이고 핵무기 사용 위험을 낮추는 방안을 논의할 수 있는 특별한 위치에 있다”고 밝혔습니다.

그러면서 핵무기의 위력은 상상조차 할 수 없을 만큼 엄청나다며 “일단 핵무기를 보유하게 되면 이를 포기하기가 매우 어렵다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 핵 군축이 매우 어려운 과제라는 점을 인정하면서도 세 나라가 각국의 핵무기 감축 가능성을 모색하고 있다고 밝혔습니다.

또 세 나라가 다른 국가들의 핵확산 위협에 공동으로 대응해야 한다고 강조하고, 이란의 핵무기 보유를 허용할 수 없다는 입장을 재확인했습니다.

이어 “세계 3대 강국의 정상으로서 우리는 자국 국민뿐 아니라 전 세계에 영향을 미치는 문제에 대해 개방적이고 상호 존중하는 생산적인 대화를 유지할 특별한 책임이 있다”고 밝혔습니다.

특히 과거 지도자들이 의견이 다른 국가들과의 대화를 회피해 왔다면서 “대화의 기회를 거부해서 평화가 이뤄진 적은 없다”고 강조했습니다.

이날 회담을 주재한 시진핑 주석은 핵무기의 전면 폐기를 촉구했습니다.

시 주석은 핵무기를 언제든 위험을 초래할 수 있는 '다모클레스의 검'에 비유하면서 “핵무기를 전면 금지하고 완전히 폐기해 궁극적으로 핵무기 없는 세계를 건설해야 한다”고 밝혔습니다.

또 “강대국이 화합하면 세계가 평안하고, 강대국이 다투면 세계가 혼란에 빠진다”며 상호 존중과 평화 공존, 대화와 협력을 강조했습니다.

특히 주요국들이 상대방의 민감한 문제에 대해 사전에 소통하고 신중하게 행동해야 한다면서 서로의 금지선을 건드려서는 안 된다고 말했습니다.

푸틴 대통령은 세 나라가 국제 평화와 안보 유지에 공동의 책임을 지고 있다고 강조했습니다.

그러면서 “우크라이나 분쟁을 포함한 지역 분쟁 해결에서 세 나라는 겹치는 이해관계가 많다”고 밝혔습니다.

푸틴 대통령은 전날 시 주석과의 회담에 이어 이날 트럼프 대통령과의 별도 회동에서도 우크라이나 문제를 집중적으로 논의했다고 설명했습니다.

다만 세 정상은 약 1시간 30분 동안 진행된 회담 종료 후 별도의 공동 기자회견을 열지 않았습니다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 시진핑 주석과 별도의 양자 정상회담도 가졌습니다.

두 정상은 무역과 첨단기술, 우크라이나 전쟁, 이란 핵 문제 등 주요 현안을 논의했습니다.

트럼프 대통령은 회담 모두발언에서 지난 1년 반 동안 미중 경제 관계가 상당히 개선됐다며, 과거 양국의 무역 관계가 매우 불균형적이었지만, 이를 보다 공정한 관계로 만들었다고 말했습니다.

또 중국의 미국산 농산물 구매 확대를 요청하면서 양국 간 경제협력의 필요성을 강조했습니다.

트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해서도 미국과 중국이 함께 전쟁 종식에 기여하기를 바란다고 밝혔습니다.

시진핑 주석은 미중 관계가 안정적으로 개선되고 있다고 평가하면서 양국이 상호 존중과 공정성, 대등한 관계를 바탕으로 협력을 확대해야 한다고 밝혔습니다.

또 타이완 문제에 대해서는 미국이 올바른 선택을 해야 한다면서 양국 관계에 심각한 갈등이 발생하지 않도록 해야 한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 별도로 만났습니다.

백악관 공동취재단에 따르면 트럼프 대통령은 낮 12시 15분 APEC 정상회의 본회의가 열린 컨벤션센터 내 별도의 회의실에 입장했습니다.

러시아 크렘린궁은 두 정상이 이번 회동에서 우크라이나 전쟁과 미러 양국 관계, 그리고 이날 예정된 미중러 3자 정상회담에 대해 논의했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 3자 정상회담을 마친 뒤 오후 6시께 치린산장을 출발해 선전 바오안 국제공항으로 이동했으며, 전용기 에어포스원에 탑승해 귀국길에 올랐습니다.

한편 이날 미중러 3자 정상회담과 미중·미러 양자회담에서 북한 문제나 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 회담 가능성이 논의됐는지는 공개되지 않았습니다.

중국 선전에서 VOA 뉴스, 조은정입니다.