도널드 트럼프 미국 대통령은 9개월째 이어지고 있는 이란과의 분쟁을 언제 마무리할지 자신이 결정할 것이라고 밝혔습니다.

그러면서 이란이 미국이 제시한 조건에 따라 합의할 가능성에 대해서는 회의적인 입장을 나타냈습니다.

트럼프 대통령은 추수감사절을 맞아 마러라고에서 중동을 비롯한 전 세계에 배치된 미군 장병들과 통화하면서 “솔직히 말하면, 사실상 내가 원하는 때가 될 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “우리는 이란에 합의를 이루고 많은 생명을 구할 수 있는 모든 기회를 주고 있다”면서 “하지만 그들이 그 기회를 활용할지 확신할 수 없고, 일부 사람들은 왜 이란이 왜 그런 기회를 활용하지 않는지 의문을 제기한다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등에 주둔 중인 미군 장병들에게 이란의 핵무기 획득을 막는 임무를 수행함으로써 오늘날의 미국 국민은 물론 “미래 세대”까지 보호하고 있다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 일주일 전 ‘로이터’통신과의 인터뷰에서 이란에 대한 여러 대응 선택지를 열어두고 있으며, 추가 공격 여부에 대한 결정을 내년까지 미룰 수도 있음을 시사했습니다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 쿠웨이트 정부에 따르면 쿠웨이트에서 이란의 드론 공격으로 방산업체 소속 이탈리아인 기술자 2명이 숨진 날 나왔습니다.

방산업체인 라인메탈은 27일 성명을 내고 두 기술자가 방공 시스템에 대한 기술 지원 업무를 수행하고 있었다고 밝혔습니다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 자신이 "의심스러운" 공격이라고 지칭한 이번 사건이 이란의 소행이라는 주장을 부인했습니다.

이란 외무부는 성명을 통해 아라그치 장관이 셰이크 자라 자베르 알아흐마드 알사바 쿠웨이트 외무장관 및 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관과 각각 전화 통화를 하고, 이번 공격에 이란이 개입했다는 의혹을 부인했다고 밝혔습니다.

아라그치 장관은 사회연결망 서비스인 X에 올린 글에서 "우리는 이번 사건의 원인을 규명하기 위해 쿠웨이트, 이탈리아와 협력할 준비가 되어 있다"고 말했습니다.

이란의 부인에도 불구하고 쿠웨이트와 이탈리아는 이란이 이번 공격의 배후라는 입장을 유지했습니다.

안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이탈리아 상원에 제출한 성명에서 “이란에서 온 드론들”이 쿠웨이트 군사시설을 공격해 “강력한 폭발”이 발생했으며, 이로 인해 이탈리아인 2명이 사망했다고 밝혔습니다.

사우디아라비아는 성명을 통해 쿠웨이트에 대한 이란의 “극악무도한 공격”을 규탄했습니다.

아랍에미리트(UAE)는 이번 공격을 이란의 “적대적인” 드론 공격으로 규정했으며, 카타르와 바레인도 이란이 쿠웨이트를 “또다시” 공격한 것을 규탄했습니다.

미군 중부사령부(CENTCOM)는 이번 공격과 관련한 VOA의 질의에 쿠웨이트 당국에 문의하라고 답했습니다.

이란은 미군 기지가 있는 일부 국가를 포함해 역내 국가들을 공격한 것은 미군 시설을 겨냥한 것이었다고 거듭 주장해 왔습니다.

26일 공격에 앞서 이란은 지난 18일 쿠웨이트에 있는 미국의 방어 시스템을 드론으로 공격했다고 주장했습니다.

이는 하루 전 미군이 이란의 케슘섬을 공격한 것에 대한 보복 조치였습니다.

당시 미군 중부사령부는 이 공격으로 미국의 이익이 영향을 받지 않았다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스