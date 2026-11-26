호르무즈 해협과 주변에서 유조선에 대한 공격이 잇따르고 있는 가운데서도 국제 유가는 안정세를 보이고 있습니다. 미국이 이란의 원유 수출을 차단하기 위한 해상 봉쇄를 이어가고 있습니다.

전 세계 에너지 공급의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협과 그 주변에서 상업용 선박에 대한 공격이 증가했음에도 불구하고 미국 추수감사절 연휴 동안 유가는 안정세를 유지했습니다.

이란군은 26일 오만의 카사브 항구 북쪽 해역에서 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 2척이 해저 기뢰에 부딪혀 화재가 발생했다고 주장했습니다. 이란 국영 IRNA 통신은 해당 유조선들이 “승인되지 않은 위험한 항로”를 통과하려 했다고 보도했습니다.

IRNA는 또 이 선박 중 한 척은 200만 배럴 이상의 원유를 실은 초대형 유조선으로, 선박 전체가 불길에 휩싸였다고 주장했습니다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 26일 오만 카사브 동쪽 18해리 지점에서 전날 출항하던 유조선 한 척이 정체불명의 발사체에 피격됐다고 보고했으며, 승무원 전원은 안전한 것으로 확인됐다고 전했습니다.

이번 사건은 UKMTO가 이번 주 호르무즈 해협 안팎에서 보고한 6번째 사건입니다. 유엔 국제해사기구(IMO)가 11월 1일부터 20일까지 확인한 선박 관련 사건 15건에 추가되는 것입니다.

IMO는 이 가운데 10건이 호르무즈 해협과 그 주변에서 발생했으며, 나머지 5건은 아라비아해와 카타르, 아랍에미리트 해안 인근에서 발생했다고 밝혔습니다.

전 세계 에너지 공급량과 기타 전략 자원의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협과 그 주변에서 상업용 선박에 대한 공격이 증가했음에도 유가는 안정세를 유지했습니다.

국제 기준유인 브렌트유는 26일 배럴당 94.96달러로 0.37% 올랐고, 미국 기준유인 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 84.44달러로 0.91% 하락했습니다.

현재 유가는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 대이란 공동 군사작전이 시작되기 전보다 여전히 높은 수준이지만, 3월과 4월 기록했던 최고치보다는 크게 낮은 수준입니다.

미 당국자들과 미 중동 주둔군 사령관 브래드 쿠퍼 제독은 미군이 매일 수백만 배럴의 원유가 해협을 통과하도록 지원하는 한편, 이란이 자국 원유로 이익을 얻는 것은 막고 있다고 거듭 밝혔습니다.

스콧 베선트 미 재무장관은 25일 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄가 미치는 영향을 평가하면서, 미국이 지난 8월 경제 압박 작전을 시작한 이후 이란은 유조선 한 척에도 원유를 실을 수 없었다고 말했습니다.

베선트 장관은 소셜미디어 X에 올린 글에서 “이란 정권은 침몰하는 배와 같다”며 “이란이 해상에서 판매할 원유가 한 방울도 남아 있지 않다”고 말했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 미국과 이란의 분쟁이 끝나면 유가가 급락할 것이라고 밝혔지만, 구체적인 시점은 언급하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 25일 마이애미에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 만났으며, 이란 문제가 두 지도자 사이의 주요 논의 사안 가운데 하나였다고 강조했습니다. 구체적인 논의 내용은 공개되지 않았습니다.

VOA 뉴스