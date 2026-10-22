한국 정부, 유엔 안보리 의장에 서한..”DMZ 지뢰 폭발은 정전협정 위반. 북한 사과, 긴장 고조 방지 촉구”

한국 외교부는 비무장지대(DMZ)에서 발생한 북한군의 지뢰 폭발 사건과 관련해 유엔 안전보장이사회 의장에게 서한을 발송할 예정이라고 22일 밝혔습니다.

박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이같이 밝히며, 유엔주재 대사가 미국 뉴욕 현지 시간으로 22일 서한을 발송할 것이라고 말했습니다.

박 대변인은 서한 내용에 대해 “폭발이 북한군이 매설한 지뢰에 의한 것으로 명백한 정전협정 위반임을 설명하고 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구하는 한편, 긴장 고조 방지와 신뢰 회복을 위한 대화 등을 촉구하는 내용이 담길 것으로 안다”고 설명했습니다.

서한은 또 “최근 북한이 군사분계선 일대에서 이루어지는 우리 군의 정당한 작전 활동을 도발로 규정하며 역내 긴장 고조의 책임을 우리 측에 전가하려는 데 대해서도 주의를 환기하고자 한다”고 박 대변인은 밝혔습니다.

앞서 지난달 21일 경기도 파주 서부전선 비무장지대에서는 북한군이 매설한 지뢰가 폭발하면서 한국군 병사 3명이 부상하는 사건이 발생했습니다.

한국군과 유엔군사령부는 현장조사를 통해 이번 사건을 정전협정 위반으로 규정하고 북한 측의 사과와 재발 방지를 촉구했지만 북한은 한국군의 자작극이라고 주장하고 있습니다.

VOA 뉴스