미·중·러 3국 정상회담 결과를 두고 미국의 전문가들은 구체적인 합의나 실질적인 성과가 제한적이었다고 평가했습니다. 또 중국은 이번 회담을 통해 국제무대에서 외교적 위상을 높였다는 분석도 나왔습니다. 조진우 기자가 보도합니다.

미국의 전문가들은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 이번 미·중·러 3국 정상회담에 대해 구체적인 합의보다는 외교적 상징성에 무게를 뒀습니다.

데니스 와일더 전 백악관 국가안보회의(NSC) 아시아 담당 선임국장은 19일 VOA에 이번 회담에 대해 “중요한 구체적 성과는 없었다”며 “회담 자체가 메시지였다”고 평가했습니다.



와일더 전 국장은 시진핑 중국 국가주석이 국제무대에서 주요 강대국 정상들을 모으는 주최자 역할을 했고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 초강대국 3국의 일원으로 복귀하는 모습을 보였다고 분석했습니다.

트럼프 대통령에 대해서는 비핵화와 핵확산 방지 등의 문제에서 자신이 미래지향적인 세계 지도자라는 메시지를 전달했다고 평가했습니다.

데니스 와일더 / 전 백악관 국가안보회의 (NSC) 아시아 담당 선임국장

“China is the big winner. For the first time since the establishment of the PRC, Beijing now sees itself as a true equal of the other superpowers. China has been insecure about this for years and Xi has now gained the respect that he seeks.”

와일더 전 국장은 그러면서 “중국이 가장 큰 승자”라며, 이번 회담을 통해 중국이 다른 초강대국들과 대등한 위치에 있다는 국제적 위상을 과시할 수 있었다고 말했습니다.

조셉 디트라니 전 미국 국무부 대북특사도 19일 VOA에 이번 회담에서 구체적인 진전은 없었다고 평가했습니다.

디트라니 전 특사는 세 정상이 몇 가지 현안에서 의견을 같이했지만, 각국이 실제로 어떤 조치를 취할지에 대한 내용은 없었다고 지적했습니다.

특히 우크라이나 전쟁이 계속되는 상황에서 미국과 중국, 러시아 간의 의미 있는 협력은 어려울 것이라고 전망했습니다.

조셉 디트라니 / 전 미국 국무부 대북특사

“Having the three leaders together was notable. There apparently was consensus on four issues, although lacking in any great detail, with no mention of the actions to be taken by the respective countries.”

디트라니 전 특사는 또 중국과 러시아가 국제질서를 바꾸려는 목표를 공유하고 있다면서, 미국이 더 이상 세계를 주도하는 국가가 되지 못하도록 하려는 것이라고 분석했습니다.

미국과 러시아 간 핵군축 체제의 공백도 과제로 지적됐습니다.

양국의 마지막 전략핵무기 통제 협정인 신전략무기감축협정 이른바 ‘뉴 스타트(New START)’는 지난 2월 만료됐으며, 이를 대체할 후속 협정은 마련되지 않은 상태입니다.

이에 대해 디트라니 전 특사는 이번 회담에서 핵확산 문제가 논의됐지만, 핵군축과 관련한 구체적인 성과는 나오지 않았다고 평가했습니다.

이번 회담은 세 강대국 정상이 직접 대화하는 외교적 무대를 마련했다는 의미가 있지만, 핵군축과 우크라이나 전쟁 등 주요 국제 현안에서 실질적인 협력으로 이어질지는 여전히 불확실하다는 분석입니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.