아세안 정상들 역내 단결 강조... 한국·중국과 연쇄 정상회담 예정

제49차 아세안 정상회의가 15일 필리핀 마닐라의 국제컨벤션센터에서 개막했습니다.

아세안 11개 회원국 정상들은 이날 미얀마가 기존 평화구상을 실질적으로 이행할 경우 정치적 대표권을 단계적으로 복원하는 방안을 검토하기로 합의했습니다.

당분간 미얀마의 아세안 정상회의와 외교장관회의에 대한 정치적 대표 참석 제한은 유지하되, 지속적이고 구체적인 진전이 있을 경우 이를 점진적으로 해제할 수 있다는 것입니다.

또 아세안 의장국과의 협의를 거쳐 개별 회원국들이 미얀마의 관련 당사자들과 건설적인 접촉을 확대하는 것도 장려하기로 했습니다.

아세안이 2021년 미얀마 군부 쿠데타 이후 채택한 이른바 ‘5개 합의사항’은 폭력의 즉각적인 중단과 당사자 간 대화, 아세안의 중재와 인도적 지원 등을 담고 있습니다.

페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 개막 연설에서 지정학적 긴장과 경제적 불확실성, 기후변화와 초국가적 위협에 대응하기 위한 역내 단결을 강조했습니다.

특히 이러한 도전이 어느 한 국가가 단독으로 대응할 수 있는 속도보다 더 빠르게 역내 환경을 변화시키고 있다고 지적했습니다.

남중국해 영유권 분쟁과 관련해서는 아세안과 중국이 추진해 온 행동준칙 협상에 진전이 있었다는 발표가 나왔습니다.

테레사 라사로 필리핀 외무장관은 15일 행동준칙 전체 문안의 약 80%에 대해 잠정 합의가 이뤄졌다고 밝혔습니다. 라사로 장관은 행동준칙이 남중국해에서 실질적인 해양 협력을 위한 기반이 될 것이라고 강조했습니다.

16일에는 아세안과 중국, 유엔, 호주, 한국과 정상회의가 각각 열립니다.

청와대는 이재명 대통령이 16일 한-아세안 정상회의에서 지난해 제시한 포괄적 전략동반자 관계 비전의 이행 성과를 공유하고, 인공지능과 문화산업 등 미래 분야의 협력 강화 방안을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.

이재명 대통령은 이어 한-메콩 정상회의에 참석해 핵심광물 협력과 초국가적 범죄 공동 대응 방안을 논의합니다. 한-메콩 정상회의는 한국과 메콩강 유역 5개국인 캄보디아, 라오스, 미얀마, 태국, 베트남 간 협력체입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일 오후 마닐라에 도착할 예정입니다. 트럼프 대통령은 미국과 일본, 호주, 인도가 참여하는 쿼드 정상회의와 아세안과의 특별정상회의에 참석할 계획입니다.

18일에는 마르코스 대통령과 정상회담을 갖고 양국의 오랜 조약동맹을 재확인할 것으로 예상됩니다.

이후 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의에 참석할 예정입니다.

필리핀 마닐라에서 VOA 조은정입니다.