트럼프, 17일 아세안 정상회의 참석…마닐라서 미-아세안 회담

동남아시아국가연합(ASEAN∙아세안) 11개 회원국과 미국, 중국, 한국 등 주요국 정상과 대표들이 한자리에 모여 역내 안보와 경제 협력 방안을 논의합니다.

필리핀 외교부에 따르면 제49차 아세안 정상회의와 관련 회의는 오는15일부터 사흘간 마닐라에서 열립니다.

올해 의장국인 필리핀의 페르디난드 마르코스 주니어 대통령이 회의를 주재하는 가운데, 미국과 중국, 한국, 일본, 호주, 인도, 러시아 등 주요국 대표들도 참석합니다.

미국에서는 도널드 트럼프 대통령이 오는 17일 마닐라를 방문합니다.

트럼프 대통령은 이날 오후 5시 30분경 마닐라에 도착할 예정입니다. 다만 도착 시간이 늦어 아세안 정상회의의 주요 일정에는 참석하지 못할 것으로 보입니다.

필리핀 외교부는 트럼프 대통령의 늦은 도착에도 기존 일정을 변경하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

이에 따라 트럼프 대통령은 아세안 정상회의 폐막 행사와 의장국 이양식 이후 열리는 미국-아세안 특별정상회의에 참석합니다.

트럼프 대통령은 방문 기간 마르코스 필리핀 대통령과 별도 양자회담도 가질 예정입니다.

또 다음날인 18일 중국 선전으로 떠나기 전, 미국, 일본, 호주, 인도가 참여하는 4개국 안보협의체 ‘쿼드(Quad)’ 정상회의와 일부 참가국 정상들과의 추가 양자 회담도 막판 조율 중인 것으로 전해졌습니다.

이번 아세안 정상회의에 참석하는 이재명 한국 대통령은 16일 마닐라에 도착해 메콩-한국 정상회의에 참석합니다. 이어 17일에는 아세안+3 정상회의와 동아시아정상회의(EAS) 등에 참석할 예정입니다.

중국에서는 시진핑 국가주석이 아닌 리창 국무원 총리가 참석합니다.

중국 외교부는 리 총리가 오는 15일부터 16일까지 필리핀을 방문해 제29차 중국-아세안 정상회의에 참석한다고 발표했습니다.

시 주석은 마닐라 회의 대신 18일부터 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정입니다.

이번 아세안 정상회의에서는 남중국해 문제와 미얀마 정세, 에너지 안보, 경제 협력 등이 주요 의제로 다뤄질 전망입니다.

특히 중국과 필리핀 등 아세안 국가들 사이의 남중국해 영유권 갈등과 관련해 역내 긴장 완화 방안이 논의될지 주목됩니다.

그동안 아세안지역안보포럼(ARF) 등에만 제한적으로 참여해 온 북한은 이번 아세안 정상회의 참석국 명단에 포함되지 않았습니다.

마닐라에서는 트럼프 대통령의 방문과 정상회의를 앞두고 경비가 강화되고 있으며, 미국의 대외정책에 반대하는 시민단체와 학생들의 시위도 예고되고 있습니다.

필리핀 경찰은 수도권에 경계태세를 발령하고 정상회의장과 각국 대표단 숙소, 주요 이동 경로 등에 보안 인력을 배치했습니다.

한편, 트럼프 대통령은 아세안 정상회의 참석 후 중국 선전으로 이동해 18일부터 이틀간 열리는 APEC 정상회의에 참석할 예정입니다.

VOA 뉴스