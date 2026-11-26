이스라엘은 가자지구에서 야간 공습을 통해 하마스의 고위급 테러범을 제거했다고 밝혔습니다. 이에 따라 이번 주 팔레스타인 영토에서 이스라엘군의 표적 공격으로 사망한 하마스 주요 인물은 세 명으로 늘었습니다.

이스라엘군은 최근 몇 주 동안 가자지구 내 하마스 대원들에 대한 공습을 강화했습니다. 이 테러단체는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지지한 계획에 따라 분쟁중이던 이스라엘과 체결한 2025년 휴전 합의에도 불구하고 무장 해제를 거부하고 있습니다.

해당 휴전 합의는 하마스의 무장 해제와 가자지구의 비무장화 진전에 따른 이스라엘군의 단계적 철수를 규정했습니다. 이스라엘군은 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘 남부를 기습 공격한 데 대한 반격 작전으로 현재 가자지구 영토의 약 3분의 2를 점령하고 있습니다.

이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 이스라엘 카츠 국방부 장관은 26일 공동 성명을 통해 이스라엘군의 전날 밤 공습으로 칼레드 아부 나다가 사망했다고 밝혔습니다.

이들은 아부 나다가 가자지구 내 하마스 정권에서 경제와 교육 분야를 담당했다고 말했고, 서방 언론들은 가자지구 소식통을 인용해 아부 나다의 사망 사실을 확인했다고 보도했습니다.

이스라엘 당국자들은 앞서 25일 공습으로 가자지구 북부 하마스 내부 보안 조직 책임자인 무함마드 아부 알 아우프가 사망했으며, 그보다 하루 전에는 그의 지휘관인 나임 아부 나할이 숨졌다고 밝혔습니다.

네타냐후 총리와 카츠 장관은 성명에서 “지난 한 달 동안 하마스 테러범 약 80명을 제거했으며, 우리 군은 앞으로도 조직 내 모든 테러범을 저지하고 응징할 것”이라고 밝혔습니다. 이어 “어떤 테러범도 안전할 수 없으며, 하마스 지도부 누구도 우리를 피해 갈 수 없을 것”이라고 덧붙였습니다.

카츠 장관은 별도로 소셜미디어 엑스(X)에 올린 성명에서 이스라엘군이 가자지구 영토의 70%를 통제하고 있으며, 나머지 30%에 대한 하마스의 통제권은 “환상”이라고 밝혔습니다.

카츠 장관은 “하마스가 자발적으로 무장 해제하고 트럼프 대통령의 계획에 따라 가자지구가 비무장화되거나, 그렇지 않으면 이스라엘군이 새로운 군사 작전을 통해 하마스의 무장을 해제할 것”이라고 밝혔습니다.

그는 새로운 군사 작전에는 북부 가자지구에 광범위하게 구축된 테러 기반 시설을 파괴하기 위해 팔레스타인 주민 100만 명을 다시 남쪽으로 대피시키는 계획도 포함될 것이라고 말했습니다.

미국 국무부는 이번 주 이스라엘군이 가자지구에서 하마스 고위 인사 세 명을 제거한 데 대한 입장을 묻는 VOA의 논평 요청에 즉각 답변하지 않았습니다.

마이크 허커비 이스라엘주재 미국대사는 25일 엑스에 올린 글에서 하마스가 트럼프 대통령의 계획에 따른 전쟁으로 황폐해진 가자지구의 재건을 방해하고, 피란민들이 겨울철에도 텐트에서 지내도록 방치하면서 ‘피해자인 척하고 있다’고 밝혔습니다.

허커비 대사는 “하마스는 10월 7일 이 야만적인 세력이 민간인 1천200명을 학살했고, 그 가운데 미국인 48명이 포함됐다는 사실이나, 미국인 18명을 포함해 인질 251명을 억류했다는 사실을 세계가 잊기를 바라고 있다”고 썼습니다.

트럼프 대통령의 중동 특사이자 사위인 재러드 쿠슈너는 25일 공개된 인터뷰에서 트럼프 행정부가 “가자지구의 비무장화를 추진하고, 그곳을 평화로운 지역으로 재건해 주민들이 마땅히 누려야 할 삶을 살 수 있도록 돕기를 희망한다”고 밝혔습니다.

쿠슈너 특사는 독일 기자 마티아스 되프너와의 인터뷰에서 이같이 말했습니다. 그는 또 인터뷰에서, 트럼프 대통령의 휴전 계획에 따라 하마스가 무기를 포기하도록 하는 데 합의한 것은 “대단히 중요한 성과”였다고 말했습니다.

이어 “이제 우리가 이 계획을 추진할 경우 단계별로 검증 가능한 방식으로 이행될 것이라고 이스라엘이 믿도록 해야 한다”며 “하마스의 무장 해제를 검증하고, 국제사회가 이를 이행한다는 점을 보여줄 수 있는 매우 좋은 체계를 구축했다고 생각한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스