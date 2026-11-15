이스라엘, ‘10월 기습’ 기획한 하마스 고위 사령관 사살

이스라엘은 15일 지난 2023년 10월 이스라엘에 대한 공격을 기획하고 감독하는 데 관여한 하마스 고위 인사가 이스라엘의 공습으로 사망했다고 밝혔습니다.





14일 자정 직후 이스라엘군의 가자지구 남부 알마와시 지역에 대한 야간 공습으로 새로 임명된 라파 여단 사령관인 사미르 마흐무드 하산 아부 유니스를 사살했다고 이스라엘 당국은 발표했습니다.





하마스의 군사 조직인 알카삼 여단과 현지 하마스 관리도 유니스의 사망을 확인했습니다. 하마스는 성명을 통해 15일 오후 남부 도시 칸유니스에서 그의 장례식이 치러질 것이라고 밝혔습니다.





이스라엘 방위군(IDF)과 이스라엘 보안국(ISA)은 텔레그램에 올린 성명을 통해 유니스를 “제거했다”고 확인했습니다.





이스라엘군은 그를 표적으로 삼았으며, 공습에 앞서 “민간인 피해를 줄이기 위한 조치가 취해졌다”고 밝혔습니다. 또한 15일 공습에서 다른 하마스 대원들도 표적으로 삼았다고 덧붙였지만, 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.





이스라엘군은 유니스를 “하마스 고위 인사들 가운데 핵심 인물”로 규정하며, 그가 “여단과 하마스 테러 조직의 전력을 회복하려는 목적으로 활동해 왔다”고 설명했습니다.





이어 “유니스는 여단 소속 테러리스트들에게 이스라엘 민간인과 이스라엘 방위군 병력을 겨냥한 테러 공격을 추진하고 실행하도록 지시했다”고 덧붙였습니다.





반면 알카삼 여단은 텔레그램을 통해 유니스가 “수많은 주요 작전에 참여하고 적의 침공에 저항했다”며, “10월 7일 공격을 기획하고 감독하는 데 관여한 가장 중요한 사령관 가운데 한 명이었다”고 밝혔습니다. 알카삼 여단은 그의 피살을 “비겁한 암살”이라고 규정했습니다.





유니스는 지난 1991년 하마스 무장 조직에 합류해 사령관이 되기 전까지 여러 고위 작전 직책을 맡았습니다. 두 달 전 이스라엘의 공습으로 전임 여단 사령관인 나엘 아부 오베이드가 사망한 뒤 지난 9월 15일부터 사령관직을 맡아 왔습니다.





약 1천200명이 살해되고 251명이 인질로 잡힌 지난 2023년 10월 7일 하마스 주도의 이스라엘 남부 공격은 가자지구 전쟁을 촉발했습니다.





VOA 뉴스